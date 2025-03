Bracia Russo mieli zbawić MCU, ale przydarzył się Electric State. Co dalej? Czy Kevin Feige ma wątpliwości?

Jedni powiedzą, że Marvel Studios wciąż utrzymuje się na powierzchni dzięki gigantycznemu sukcesowi Deadpool & Wolverine. Inni zwrócą uwagę, że patrząc na Marvel Cinematic Universe jak na całość, to sytuacja nie wygląda już tak kolorowo, o czym świadczą mało imponujące wyniki finansowe nowego Kapitana Ameryki. Po Avengers: Koniec gry Kevin Feige napotkał trudności w prowadzeniu kolejnych faz, a zaplanowane na 2026 i 2027 lata filmy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars mają kluczowe znaczenie dla przyszłości franczyzy. Jak wiemy, Feige postanowił wrócić do sprawdzonych twórców i zatrudnić Joego i Anthony’ego Russo. Problem w tym, że bracia Russo zaliczyli ostatnio gigantyczną klapę która nosi tytuł Electric State. Decyzja o ich powrocie do MCU, zwłaszcza teraz, budzi więc spore wątpliwości.

Czy bracia Russo przywrócą świetność MCU?

Bracia Russo od czasu pracy nad MCU nie mieli najlepszej passy – ich filmy, takie jak Cherry czy The Gray Man, spotkały się z mieszanym przyjęciem, a tegoroczna superprodukcja Electric State okazała się finansową i artystyczną katastrofą. Według doniesień insidera MTTSH, Marvel zaczyna zastanawiać się, czy ponowne zatrudnienie Russo’ów nie było błędem, zwłaszcza po chłodnym przyjęciu ich ostatniego filmu, który uzyskał jedynie 15% na Rotten Tomatoes. Film dostępny jest na Netflix.