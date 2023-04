Jonathan Majors ma ogromny problem. Marvel szuka nowego Kanga – mają swój typ

Na wypadek skazania Majorsa przygotowuje się już Marvel. Chociaż studio zapewniało, że nie zamierza podejmować żadnych ruchów w tej sprawie, to za kulisami Kevin Feige i spółka szukają już ewentualnego zastępstwa do roli Kanga. Według Jeffa Sneidera z The Hot Mic, Marvel Studios dyskutuje nad różnymi opcjami, które mogą podjąć w przyszłości.

Dziennikarz ujawnił, że studio szuka aktora „w typie Damsona Idrisa”, który znany jest z serialu Snowfall. Nie oznacza to, że nowym Kangiem w zastępstwie Majorsa zostanie właśnie ten aktor, ale Marvel poszukuje gwiazdy o podobnej aparycji i scenicznej ekspresji. Możemy być jednak pewni, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero po uniewinnieniu lub skazaniu Jonathana Majorsa przez sąd.