MCU - ta zmiana zadowoli fanów Marvela, jeżeli plotki okażą się prawdziwe

Na początku kwietnia pojawiły się doniesienia, że współpracujący z Marvelem reżyserzy nie mają dużej kontroli nad swoimi superbohaterskimi filmami. Studio miało celowo wybierać mniej znanych filmowców, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w pracy nad tak dużymi, opartymi na efektach specjalnych produkcjami. Tym samym Marvel mógł sam decydować nad ostatecznym wyglądem filmu podczas prac nad postprodukcją. Gdy przez wiele lat ten schemat działał, tak w ostatnim czasie na MCU spada coraz większa krytyka. Studio zamierza na to zareagować i według Jeffa Sneidera z podcastu The Hot Mic Kevin Feige będzie zatrudniał bardziej doświadczonych twórców do kolejnych projektów z uniwersum.

Kevin Feige chce współpracować z bardziej doświadczonymi reżyserami

Prezes Marvel Studios był zachwycony współpracą z Samem Raimim, który nakręcił Doktora Strange’a w multiwersum obłędu. W wywiadzie dla Justina Krolla z Deadline Feige przyznał, że tym razem nie musiał martwić się o każdy aspekt produkcji i pragnąłby tego samego dla Fantastycznej Czwórki.