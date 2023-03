Gwiazda Marvela trafiła do aresztu. Poważne oskarżenia wobec Jonathana Majorsa

Czy to będzie koniec jego wielkiej aktorskiej kariery?

Portal powołując się na swoje źródło w organach ścigania poinformowało, że Majors i jego dziewczyna, która miała być ofiarą, jeszcze w piątek wieczorem kłócili się w taksówce. Według relacji kobieta chciała spojrzeć w telefon aktora, podejrzewając, że pisze z inną kobietą. To rozgniewało Majorsa, do tego stopnia, że miał rzekomo spoliczkować swoją dziewczyną i mocno złapać ją za rękę. Obecnie kobieta przebywa w szpitalu, mając widoczne obrażenia napaści na całym ciele.

Wstępne dochodzenie wykazało, że 33-letni mężczyzna był zamieszany w spór domowy z 30-letnią kobietą/ Ofiara poinformowała policję, że została napadnięta. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka bez żadnych incydentów. Ofiara doznała niewielkich obrażeń głowy i szyi i została przewieziona do lokalnego szpitala w stabilnym stanie – poinformowała policja.

Dziewczyna skontaktowała się z policją około godziny 11:00 w sobotę, informując stróżów prawa o kłótni z Majorsem, która przerodziła się w fizyczny atak. TMZ podało, że kobieta miała widoczne rozcięcie za uchem i inne zaczerwienienia na ciele, w tym ślady na twarzy. Policja zakuła Majorsa w kajdanki i doprowadziła do aresztu. Aktor obecnie przebywa już na wolności.

Po aresztowaniu aktora w sieci pojawiły się relacje filmowców, którzy mieli okazję współpracować z Majorsem i nie wspominają tego czasu najlepiej. Już wcześniej reżyser A.B. Allen wspomniał o pewnej gwieździe, która jest „okrutnym, znęcającym się człowiekiem”. Choć wtedy nie padło żadne nazwisko, to Allen postanowił przypomnieć o tym poście, jednoznacznie sugerując, że chodziło o nową gwiazdę Marvela. Allen powiedział, że nie chce ujawniać konkretnych informacji ze względu na konieczność powiązania całej sprawy z ofiarami zdarzenia, które niekoniecznie chcą brać w tym udział.

Swoje trzy grosze dodał również Tim Nicolai, broadwayowski aktor i reżyser, który założył Society Theatre. Choć posty zostały już usunięte, to nazwał on Majorsa „socjopatą i oprawcą”, odnosząc się do czasu, kiedy aktor uczęszczał na uczelnię Yale.

Warto pamiętać, że do czasu skazania aktora prawomocnym wyrokiem przez sąd, Jonathan Majors pozostaje niewinny. Ostatnio Justin Roiland został oczyszczony z podobnych zarzutów napaści na swoją partnerkę. Po trzech latach sąd oczyścił współtwórcę Ricka i Morty’ego, nie posiadając wystarczającej ilości dowodów, aby skazać producenta. Nie wiadomo, jak Marvel zareaguje na to doniesienia i jak dotąd studio nie wydało żadnego oświadczenia w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Jonathan Majors wciela się w MCU w Kanga, najważniejszego złoczyńcę drugiej sagi uniwersum. Jego zwolnienie oznaczałoby wiele problemów dla studia, które musiałoby zmienić swoje dotychczasowe plany lub szybko znaleźć nowego odtwórcę roli Kanga.