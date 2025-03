Jeśli nie Jerzy Stuhr, to kto zagra Osła w Shreku 5? Jest pierwszy kandydat

Mogliśmy się spodziewać, że padnie właśnie to nazwisko.

Jakiś czas temu opublikowany został pierwszy teaser Shreka 5. Choć materiał wywołał duże zainteresowanie, spotkał się także z mieszanymi reakcjami fanów – wielu nie przypadły do gustu zmiany w wyglądzie postaci. Jednak w Polsce najgorętszym tematem związanym z nową odsłoną kultowej animacji jest nie tyle los dzieci Shreka, lecz pytanie: kto przejmie rolę Osła po zmarłym Jerzym Stuhrze? Dodajmy, że aktor był w tej roli bardzo ceniony – widzom mniej zaznajomionym z kinem, Jerzy Stuhr kojarzy się właśnie z tą słynna rolą głosową.

Kto w polskiej wersji językowej zagra Osła w Shreku 5?

To zatem potężna scheda. Kto ją przejmie tę odpowiedzialność? Odpowiedzi na to pytanie mógł udzielić Zbigniew Zamachowski, który z kolei od lat wciela się w zielonego ogra. Jak poinformował Portal Immersja podczas spotkania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego aktor wyjawił, że propozycję dubbingowania Osła w Shreku 5 otrzymał Maciej Stuhr, syn Jerzego Sthura. Jeśli rzeczywiście przyjmie tę rolę, będzie to wybór naturalny – zarówno ze względu na swoje umiejętności aktorskie, jak i wyjątkowe pokrewieństwo głosowe z ojcem. Trudno wyobrazić sobie lepszego następcę.