Cameron ponownie obalił słynny mit krążący wokół Terminatora. Schwarzenegger się mylił

Kto pierwotnie miał zagrać elektronicznego mordercę?

Przez lata wokół castingu Terminatora krążył mit, który rozpropagował sam Arnold Schwarzenegger. Aktor wielokrotnie opowiadał, że pierwotnie proponowano mu rolę Kyle’a Reese’a, a bezwzględną maszynę z przyszłości miał zagrać O.J. Simpson (osławiony aktor, znany dziś głównie ze skandalu związanego z oskarżeniami o zabójstwo byłej żony). Jak się jednak okazuje – to nieprawda. Historię po raz kolejny prostuje James Cameron. James Cameron obala mit o castingu Terminatora Każdy fan Terminatora doskonale zna te plotki. Przypomnijmy, że Schwarzenegger jeszcze w grudniu 2023 roku, w podcaście Smartless, twierdził:

Myślę, że O.J. Simpson został obsadzony, jeszcze bez podpisanego kontraktu, ale już do roli Terminatora. Cameron próbował mnie namówić do zagrania Terminatora, a ja powiedziałem: »Nie, chcę zagrać Reese’a”. Po latach jednak reżyser stanowczo zaprzecza. W niedawnej rozmowie z The New York Times Cameron uciął spekulacje jednym zdaniem: Zaprzeczam. Nigdy nie rozważano tego nawet przez ułamek sekundy. To nie pierwszy raz, gdy twórca Terminatora koryguje wersję wydarzeń Schwarzeneggera. Już w 2019 roku Cameron mówił wprost:

Arnold po prostu się myli. Arnoldowi nigdy nie zaproponowano roli Reese’a. O.J. Simpson w ogóle nie był brany pod uwagę. Skąd więc wziął się ten mit? Ziarno prawdy w nim jest. Cameron wskazuje na ówczesnego szefa studia Orion, Mike’a Medavoya, który miał zadzwonić z sensacyjną propozycją: „O.J. Simpson jako Terminator i Arnold Schwarzenegger jako Reese”. Reakcja była natychmiastowa. „Nie będziemy tego robić” – wspomina reżyser. Czyli ta wiadomość rozniosła się po prostu jak plotka, ale nie miała żadnego pokrycia w planach twórcy. Choć nazwisko Simpsona faktycznie padło, była to jedynie przelotna sugestia. Kultowy T-800 od początku był rolą skrojoną pod Schwarzeneggera – i dziś Cameron nie ma wątpliwości, że tylko on mógł ją zagrać.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





