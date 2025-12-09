Fan Baldur’s Gate 3 obliczył, że gra zawiera 236 godzin nagranych dialogów. Jeden z bohaterów wyraźnie góruje nad resztą

Baldur’s Gate 3 imponuje rozmachem. Fan policzył wszystkie kwestie dialogowe i wyszło mu ponad 236 godzin nagranych wypowiedzi.

Ogrom Baldur’s Gate 3 od dawna robi wrażenie na graczach, jednak jeden z fanów postanowił sprawdzić, jak duża jest to produkcja w czysto technicznym aspekcie. Zadanie okazało się karkołomne, lecz przyniosło zaskakująco precyzyjne dane. Rezultat to niemal dziesięć dni nieprzerwanej „mówionej treści”, co tylko podkreśla skalę pracy, jaką włożyło Larian Studios. Baldur’s Gate 3 – Larian Studios nagrało ponad 236 godzin dialogów Według użytkownika Everwhite-moonlight, który opublikował swoje wyliczenia na Reddicie, celem było stworzenie kompletnej dokumentacji wszystkich nagranych kwestii w grze, wraz z przypisanymi do nich aktorami oraz dodatkowymi szczegółami. W swoim podsumowaniu autor pisze, że zrobił wszystko, aby przygotować pełny katalog dialogów oraz wszystkich aktorskich nagrań wykorzystanych w Baldur’s Gate 3.

W dalszej części wyjaśnia, że w produkcji znajduje się około 173 tysięcy 642 plików głosowych, których łączna długość wynosi mniej więcej 236 godzin, 55 minut i 45 sekund. Jak wylicza, to 9 pełnych dni i 20 godzin samego dialogu rozłożonego na około 2068 postaci.

Najwięcej czasu przed mikrofonem spędziła narratorka, Amelia Tyler, co nie powinno dziwić nikogo, kto przeszedł choć część kampanii. Jej wypowiedzi zajmują łącznie 14 godzin, 43 minuty i 55 sekund, co czyni ją absolutną liderką zestawienia. Wśród głównych bohaterów podium otwiera Astarion. Postać odgrywana przez Neila Newbona ma aż 13 godzin, 6 minut i 23 sekundy mówionych kwestii. Posępne Serce zajmuje następne miejsce z wynikiem nieco poniżej 12,5 godziny. Dalej plasują się Gale oraz Lae’zel, oba wyniki przekraczają 11 godzin. Na 6 miejscu znajduje się Karlach, która zgromadziła 10 godzin i 25 minut nagrań. Dopiero Wyll w 7 pozycji schodzi poniżej granicy 10godzin. Skala nagrań robi ogromne wrażenie i doskonale pokazuje, jak wielki wysiłek włożono w stworzenie opowieści, która wciąga miliony graczy. Larian udowodniło, że adaptacja doświadczeń rodem z papierowych sesji Dungeons & Dragons może osiągnąć nowy poziom jakości, a aktorzy odegrali w tym kluczową rolę, ożywiając każdą z postaci z niezwykłą dbałością o emocje i charakter.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.