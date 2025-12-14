W wieku 60 lat zmarł Peter Greene. Znacie go z Pulp Fiction

Dał niewielkie i krótkie role, ale i tak zostanie zapamiętany. Etatowy czarny charaker Hollywood.

W wieku 60 lat zmarł Peter Greene, aktor charakterystyczny, którego najbardziej pamiętamy z ról złoczyńców. Greene zdobył rozpoznawalność dzięki postaci Zeda w kultowym Pulp Fiction Quentina Tarantino oraz Doriana Tyrella w Masce.

Urodzony 8 października 1965 roku w New Jersey, aktorstwo odkrył dopiero w dorosłym życiu. Debiutował w serialu Hardball, który szybko zniknął z anteny, ale nie powstrzymało go to przed dalszą karierą. Trzy lata później pojawił się w filmach Sądna noc i Domyty, ogolony, budując fundament pod swoje przyszłe role.