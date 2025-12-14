Zaloguj się lub Zarejestruj

W wieku 60 lat zmarł Peter Greene. Znacie go z Pulp Fiction

Jakub Piwoński
2025/12/14 16:30
Dał niewielkie i krótkie role, ale i tak zostanie zapamiętany. Etatowy czarny charaker Hollywood.

W wieku 60 lat zmarł Peter Greene, aktor charakterystyczny, którego najbardziej pamiętamy z ról złoczyńców. Greene zdobył rozpoznawalność dzięki postaci Zeda w kultowym Pulp Fiction Quentina Tarantino oraz Doriana Tyrella w Masce.

Peter Greene
Peter Greene

Peter Greene nie żyje. Pamiętny Zed z Pulp Fiction

Urodzony 8 października 1965 roku w New Jersey, aktorstwo odkrył dopiero w dorosłym życiu. Debiutował w serialu Hardball, który szybko zniknął z anteny, ale nie powstrzymało go to przed dalszą karierą. Trzy lata później pojawił się w filmach Sądna noc i Domyty, ogolony, budując fundament pod swoje przyszłe role.

Rok 1994 był przełomowy – to wtedy widzowie zobaczyli go jako Zeda i Doriana Tyrella, kreacje, które uczyniły go ulubieńcem Hollywood w rolach czarnych charakterów. W filmografii Greene’a znalazły się m.in. Podejrzani, Dzień próby, Sceny zbrodni czy Dorwać byłą. Pozostał aktywny do końca życia – w tym roku wystąpił w odcinku serialu Złodziej dragów.

Przyczyny śmierci nie są znane. Aktor został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Przez lata zmagał się z uzależnieniami od heroiny, kokainy i cracku, które mocno wpływały na jego życie osobiste i karierę.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/peter-greene-dead-pulp-fiction-the-mask-1236608088/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 17:39

[*] Miał kilka niezłych ról. 




