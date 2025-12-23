Michael Douglas komentuje tragiczną śmierć Roba Reinera. „Mój syn także miał problemy z narkotykami”

Niedawno informowaliśmy o tragicznej śmierci Roba Reinera i jego żony Michele Singer. Z ustaleń policji wynika, że para została zamordowana, a o podwójne zabójstwo oskarżono ich syna, który zmagał się z problemami narkotykowymi. Do sprawy odniósł się teraz Michael Douglas, aktor i wieloletni współpracownik reżysera.

Michael Douglas komentuje tragiczną śmierć Roba Reinera

Douglas zabrał głos w programie specjalnym stacji CBS Rob Reiner – Scenes from a Life. Aktor przyznał, że on i Reiner często rozmawiali o trudnych doświadczeniach związanych z uzależnieniem swoich synów. Douglas wychowywał Camerona Douglasa, który przez lata zmagał się z narkotykami i trafił do więzienia, natomiast Reiner mierzył się z problemami swojego syna Nicka.