Shrek 5 z szaloną teorią. Córka Shreka będzie transpłciową bohaterką?

Pod koniec lutego DreamWorks Animation zaprezentowało pierwszy oficjalny materiał ze Shreka 5. Krótki zwiastun wywołał spore oburzenie wśród fanów, przede wszystkim zmienionym stylem animacji, przez co Shrek, Fiona, Osioł, czy Pinokio bardziej zaczęli przypominać Krudów, czy bohaterów z animacji Disneya, niż swoich odpowiedników z czterech poprzednich części. Wideo spotkało się z bardzo ostrą krytyką widzów, przez co pierwszy zwiastun Shreka 5 może pochwalić się o wiele większą liczbą łapek w dół w stosunku do łapek w górę. Materiał miał jednak przede wszystkim zaprezentować nową postać, czyli nastoletnią Felicję, w którą wcieli się Zendaya. Niektórzy nie są jednak przekonani, że jest to rzeczywiście ta sama córka Shreka i Fiony, którą znamy z poprzednich filmów.

Shrek 5 – bohaterka z pierwszego zwiastuna to nie jest Felicja?

W serwisie X jeden z użytkowników o nicku Sarky przedstawił ciekawą teorię dotyczącą postaci Felicji. Jak zauważył, bohaterka w materiale ze Shreka 5 ma brązowe oczy, chociaż gdy była dzieckiem miała niebieskie. To wyróżniało ją na tle swoich braci, którzy mieli właśnie brązowe oczy. Zdaniem tego użytkownika jeden z synów Shreka, Fergus lub Farkle, mogli przejść tranzycie i w filmie zobaczymy transpłciową postać. Post ten został wyświetlony ponad 7,8 miliona razy.