Jason Blundell przerywa milczenie po zamknięciu Dark Outlaw Games. „Fani byliby zachwyceni”

Mikołaj Berlik
2026/03/26 11:50
Studio nie pracowało nad grą usługą.

Nawet w obliczu tak dotkliwej straty, Jason Blundell zachowuje klasę i spokój, którymi zjednał sobie fanów jeszcze za czasów pracy przy marce Call of Duty. Choć projekt, nad którym pracował przez ostatni rok, trafił do kosza, legenda branży nie zamierza szukać winnych, lecz z nadzieją patrzy w przyszłość.

Dark Outlaw Games
Wypowiedź Jasona Blundell po zamknięciu Dark Outlaw Games

Twórca kultowego trybu Zombies, Jason Blundell, skomentował nagłą decyzję PlayStation o likwidacji jego najnowszego studia. Podczas transmisji na Twitchu u streamera JCBackfire’a (który był projektantem w zespole), Blundell zapewnił, że nie żywi urazy do Sony i rozumie, jak dynamicznie zmieniają się priorytety w dzisiejszej branży. Dowiedzieliśmy się, że deweloperzy wcale nie pracowali nad kolejnym tytułem live-service, których na rynku pojawiła się w ostatnich latach cała masa – największym przypadkiem porażki takiego projektu jest już kultowy Concord.

O wow, okazuje się, że gra, nad którą pracowało Dark Outlaw Games na PlayStation, NIE była grą typu live-service Teraz jestem jeszcze bardziej ciekaw, nad czym pracowali.

Twórca podkreślił, że jest dumny z wykonanej pracy i wierzy, że gdyby projekt ujrzał światło dzienne, gracze byliby nim autentycznie podekscytowani. Według Blundella zamknięcie studia to wynik „zmiany fokusu” wewnątrz struktur PlayStation, a nie problemów z samą jakością powstającej gry. JCBackfire dodał od siebie gorzką refleksję – mimo 5 lat pracy w gamedevie, wszystko, co stworzył, trafiło do szuflady i nigdy nie zostanie opublikowane. Mimo to obaj twórcy zadeklarowali, że są „poobijani, ale nie wyeliminowani”.

Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny przypadek zwolnień w ostatnim czasie. Wcześniej dowiedzieliśmy się m.in. o zamknięciu trzech trybów w Fortnite oraz redukcji etatów u twórców Batmana.

Źródło:https://insider-gaming.com/jason-blundell-speaks-on-playstation-closing-dark-outlaw-games/

