Jason Blundell przerywa milczenie po zamknięciu Dark Outlaw Games. „Fani byliby zachwyceni”

Nawet w obliczu tak dotkliwej straty, Jason Blundell zachowuje klasę i spokój, którymi zjednał sobie fanów jeszcze za czasów pracy przy marce Call of Duty. Choć projekt, nad którym pracował przez ostatni rok, trafił do kosza, legenda branży nie zamierza szukać winnych, lecz z nadzieją patrzy w przyszłość.

Wypowiedź Jasona Blundell po zamknięciu Dark Outlaw Games

Twórca kultowego trybu Zombies, Jason Blundell, skomentował nagłą decyzję PlayStation o likwidacji jego najnowszego studia. Podczas transmisji na Twitchu u streamera JCBackfire’a (który był projektantem w zespole), Blundell zapewnił, że nie żywi urazy do Sony i rozumie, jak dynamicznie zmieniają się priorytety w dzisiejszej branży. Dowiedzieliśmy się, że deweloperzy wcale nie pracowali nad kolejnym tytułem live-service, których na rynku pojawiła się w ostatnich latach cała masa – największym przypadkiem porażki takiego projektu jest już kultowy Concord.

