Ogromne zwolnienia u twórców Batmana. Co dalej z gamingowym działem Warner Bros?

Teraz przyszła kolejna fala zwolnień. Jak duża? Tego nie wiemy, niemniej w serwisie LinkedIn pojawiło się wiele postów od dotychczasowych pracowników WB Games Montreal. Ci informowali, że w ostatni piątek, tj. 13 marca 2026 roku, ich stanowiska w studiu zostały zwyczajnie zlikwidowane. Cała redukcja miała przy tym wszystkim objąć kilka różnych działów – m.in. te odpowiadające za narrację, projektowanie czy też produkcję. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ostatnie finansowe wyniki Warner Bros. wskazywały, iż dział gamingowy nie radzi sobie najlepiej. W obrębie segmentu “Studios”, w którym ujęte jest też WB Games Montreal, zanotowano bowiem 14-procentowy spadek przychodów rok do roku.

Kadrowe cięcia są też prawdopodobnie związane z trwającym przejęciem Warner Bros. Discovery. O tym, że medialny konglomerat ma trafić w nowe ręce, wiadomo już od wielu miesięcy. Do pewnego momentu wydawało się pewne, że będą to ręce Netflixa, ale finalnie gigant segmentu VOD postanowił wycofać się z wyścigu. W związku z tym na czoło wysunęło się Paramount. Co ciekawe, dyrektor generalny Netflixa, przyznał wtedy, że według jego wiedzy przejęcie to ma wiązać się z cięciami wycenianymi na 16 miliardów dolarów, a segmentami, które miały na tychże cięciach ucierpieć, miał być właśnie m.in. gaming.