Marathon ma przed sobą długą przyszłość. Bungie planuje historię na lata

Niemniej samo Bungie już dawno temu zapewniało, iż ma zamiar wspierać Marathon przez wiele kolejnych lat. Teraz słowa te zostały powtórzone, ale w jeszcze mocniejszy sposób. Otóż Julia Nardin, dyrektor kreatywna studia, w rozmowie z Games Radar stwierdziła nawet, iż ramy opowieści są już zaplanowane na kilka najbliższych lat naprzód . Samo studio planuje przy tym dawać subtelne wskazówki w kwestii przeszłości Tau Ceti.

Wiemy, w którym kierunku chcemy poprowadzić tę opowieść przez najbliższe kilka lat, ale nie chcę mówić, że jest to całkowicie 'wyryte w kamieniu'. Ważne jest dla nas, aby nasi gracze mogli pomóc w jej kształtowaniu. [Uwzględnianie wkładu graczy w narrację to – przyp. red.] część magii płynącej z grania w grę typu live service – stwierdziła Nardin.

Jednocześnie dyrektorka odniosła się do kwestii, o której w kontekście Marathonu mówi się. Chodzi oczywiście o bardzo wysoki, a według niektórych wręcz zniechęcający wysoki próg wejścia. Od dłuższego czasu Bungie próbuje zmienić ten stan rzeczy, ucząc się na swoich błędach. Tyczy się to też problemu znanego z Destiny, gdzie starsza zawartość była często usuwana, przez co nowi gracze mogli czuć się zdezorientowani.