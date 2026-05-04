Nadchodzący film MCU może w końcu odpowiedzieć na pytanie, które wraca od lat.
Wraz ze zbliżającą się premierą Spider-Man: Całkiem nowy dzień coraz więcej uwagi przyciągają szczegóły dotyczące nowego kostiumu bohatera. Jednym z najciekawszych tematów jest sposób działania pajęczej sieci – element, który od dawna budzi wątpliwości wśród fanów Marvel Studios. Jak ta podstawowa broń pajęczego superbohatera powinna działać?
Nowy kostium Spider-Mana może rozwiązać jego wieloletni problem
To w gruncie rzeczy odwieczny dylemat w świecie Spider-Man – czy Spider-Man powinien wytwarzać sieć biologicznie, czy korzystać z mechanicznych wyrzutni. W różnych wersjach historii pojawiały się oba rozwiązania, a każde z nich ma swoich zwolenników. Wersja biologiczna była znakiem rozpoznawczym trylogii Sama Raimiego. Co na to Marvel?
W filmowym uniwersum MCU dotychczas dominowało podejście technologiczne. Bohater korzystał z wyrzutni i specjalnych wkładów z siecią, co jednak rodziło pewne problemy logiczne. W praktyce oznaczało to konieczność noszenia zapasu ładunków oraz obecność urządzeń na nadgarstkach – elementów, które nie zawsze były widoczne na ekranie.
Zwiastun nadchodzącego filmu sugeruje jednak zmiany. Kostium Spider-Mana ma wyraźnie ulepszyć wyrzutnie sieci i uporządkować wcześniejsze nieścisłości. Ten aspekt ma zostać poprawiony, bo spekulacje się, że film może pójść o krok dalej i wprowadzić motyw biologicznej sieci, powiązanej z mutacjami bohatera.
Jeśli tak się stanie, byłaby to istotna zmiana dla całego wizerunku postaci w MCU. Rozwiązanie to nie tylko uprościłoby kwestie fabularne, ale też nawiązałoby do jednej z najbardziej rozpoznawalnych interpretacji Spider-Mana, znanej z wcześniejszych ekranizacji. Jaką sieć wytworzy Spider-Man dowiemy się już tego lata.
