Zwolnienia dotknęły nawet Fortnite. Żegnamy się z trzema trybami

Mikołaj Berlik
2026/03/25 08:30
Skutki restrukturyzacji w Epic Games.

Kolejne niepokojące wieści ze strony Epic Games. Po fali masowych zwolnień, która dotknęła ponad tysiąc pracowników, firma decyduje się na drastyczne cięcia wewnątrz swojego flagowego tytułu. Wygląda na to, że era „wszystko-mającego” Fortnite’a powoli ustępuje miejsca strategii zaciskania pasa.

Fortnite – czego już nie zobaczymy?

Epic Games oficjalnie ogłosiło zamknięcie trzech popularnych modułów: Rocket Racing, Ballistic oraz Festival Battle Stage. Decyzja ta ma na celu uproszczenie struktury gry i optymalizację kosztów po niedawnych, bolesnych redukcjach etatów. Najwięcej czasu na pożegnanie mają fani Rocket Racing. Stworzony przez Psyonix tryb przypominający Mario Kart zostanie wyłączony dopiero w październiku 2026 roku. Mimo to, już od przyszłego tygodnia znikną wyzwania i nagrody rankingowe. Pocieszeniem dla graczy może być fakt, że zakupione lub odblokowane samochody nadal będzie można wykorzystywać w innych trybach gry.

Znacznie mniej szczęścia mają miłośnicy trybu Ballistic, który zniknie z serwerów już w przyszłym miesiącu. Epic Games przyznaje, że platforma UEFN wymaga jeszcze dopracowania, zanim podobny tryb strzelankowy będzie mógł powrócić w nowej formie, jednak na ten moment nie podano żadnych konkretnych terminów.

Trzecią ofiarą cięć jest Festival Battle Stage od studia Harmonix. Tryb ten przestanie funkcjonować 16 kwietnia. Według oficjalnego komunikatu, ma to pozwolić twórcom na skupienie się na rozwoju innych modułów muzycznych, takich jak Main Stage i Jam Stage. Epic Games wprost przyznaje, że w niektórych przypadkach „nie udało się zbudować czegoś wystarczająco niesamowitego, by przyciągnąć i utrzymać dużą bazę graczy”.

Zmiany następują w trudnym momencie dla firmy, która stara się ustabilizować swoją sytuację finansową. Pojawiają się głosy, że nowym światełkiem w tunelu dla Fortnite’a może być zacieśnienie partnerstwa z silnikiem Unity, co ma pomóc w odwróceniu złej passy. Na ten moment fanom pozostaje jedynie korzystanie z odchodzących trybów, dopóki są jeszcze dostępne.

Źródło:https://gamingbolt.com/fortnite-is-shutting-down-three-popular-game-modes-after-recent-layoffs

