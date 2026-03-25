Zwolnienia dotknęły nawet Fortnite. Żegnamy się z trzema trybami

Kolejne niepokojące wieści ze strony Epic Games. Po fali masowych zwolnień, która dotknęła ponad tysiąc pracowników, firma decyduje się na drastyczne cięcia wewnątrz swojego flagowego tytułu. Wygląda na to, że era „wszystko-mającego” Fortnite’a powoli ustępuje miejsca strategii zaciskania pasa.

Fortnite – czego już nie zobaczymy?

Epic Games oficjalnie ogłosiło zamknięcie trzech popularnych modułów: Rocket Racing, Ballistic oraz Festival Battle Stage. Decyzja ta ma na celu uproszczenie struktury gry i optymalizację kosztów po niedawnych, bolesnych redukcjach etatów. Najwięcej czasu na pożegnanie mają fani Rocket Racing. Stworzony przez Psyonix tryb przypominający Mario Kart zostanie wyłączony dopiero w październiku 2026 roku. Mimo to, już od przyszłego tygodnia znikną wyzwania i nagrody rankingowe. Pocieszeniem dla graczy może być fakt, że zakupione lub odblokowane samochody nadal będzie można wykorzystywać w innych trybach gry.