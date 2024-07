Jaka przyszłość gier na PlayStation 6? Sony zwalnia pracowników w dziale produkcji nośników fizycznych

Nie jest jasne, co to oznacza dla przyszłości Sony, ale wielu wnioskuje, że oznacza to, że w nadchodzącym sprzęcie opracowanym przez Sony będziemy w mniejszym stopniu skupiać się na nośnikach fizycznych, co może nawet sprawić, że PlayStation 6 stanie się urządzeniem w pełni cyfrowym.

W gej sytuacji oczywiste staje się pytanie co z przyszłością gier wydawanych na konsole i czy PlayStation 6 zostanie pozbawione napędu umożliwiającego uruchamianie gier z płyt?