Sony będzie wydawcą filmów Disneya na płytach DVD i Blu-ray. Czy polski Galapagos straci kolejnego klienta?

Proces decyzyjny wydawania produkcji Disneya był niezwykle skomplikowany, a o konkretnych etapach decydowało mnóstwo menedżerów. Nie dość, że wydłużało to sprawę to doprowadziło do ogromnego przerostu zatrudnienia. Dzięki podpisanej umowie z Sony, wytwórnia może teraz dokonać redukcji, gdyż to japoński koncern przejął na siebie cały ciężar produkcji płyt oraz ich dystrybucji.

Sony będzie wydawcą filmów Disneya na płytach DVD i Blu-ray

Przy okazji warto przypomnieć, że w Polsce dystrybutorem Disneya jest firma Galapagos, która niedawno straciła innego dużego klienta, a mianowicie Universal. Nie ma w tej chwili żadnych oficjalnych komunikatów, ale być może Sony wejdzie w tym wypadku w buty Disneya i współpraca nie zostanie wygaszona.