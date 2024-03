PlayStation 6 ze wsteczną kompatybilnością. Może być związana z ograniczonymi ulepszeniami procesora PS5 Pro

Niedawno informowaliśmy Was o wycieku specyfikacji nowej konsoli Sony, czyli PlayStation 5 Pro (funkcjonującej pod kodową nazwą Trinity), a także informacji na temat technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Teraz na dokładkę mamy jeszcze co nieco o PlayStation 6, którego wsteczna kompatybilność może być związana z ograniczonymi ulepszeniami procesora PS5 Pro.

Jak podaje serwis Wccftech . Kepler ujawnił, iż to, w jaki Sony obsługuje kompatybilność wsteczną, to proces złożony, który wymaga, aby nowy sprzęt działał z tą samą lub wyższą częstotliwością taktowania, nawet jeśli jest on szybszy przy niższych częstotliwościach.