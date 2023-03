AdeptiCon 2023: Nowe Modele do Warhammera 40,000 z okazji 10 edycji

Dla Kosmicznych Marines odświeżona została jednostka Terminatorów - najbardziej elitarnych z elitarnych trans humanistycznych super żołnierzy, opancerzonych w ultra wytrzymałe pancerze wspomagane typu Indomitus. To najświętszy i najcenniejszy typ zbroi dostępnej dla Marines, każdy z nich ma w sobie fragment pancerza samego Boga-Imperatora. Nowi Terminatorzy górują nad każdą jednostką piechoty dostępnej dla tej frakcji, są też zdecydowanie szersi - oraz mają dostęp do pokaźnego arsenału. Poza limitowanymi, trudno dostępnymi modelami, jest to pierwsza wersja tego typu Terminatorów od 18 lat! Nasi czytelnicy mogą kojarzyć tych potężnych herosów z gry Space Hulk: Deathwing, gdzie stają do walki z obcymi przynależącymi do rasy, o której jest kolejna część tego newsa.

Nadchodzi odświeżenie całej linii modeli Tyranidów

Naprzeciw tym potężnym, elitarnym obrońcom Ludzkości, wystawiono jeden z podgatunków Tyranidów - Termaganty. Pojedynczo w żaden sposób nie wyróżniające się, nawet słabe (przynajmniej na warunki tego uniwersum). Ich prawdziwa siła drzemie w liczbach - są jak Zergi ze Starcrafta (albo Zergi są jak one), przytłaczając wroga samym swoim ciężarem. Są jedną z podstawowych jednostek dla tej frakcji - więc wiadomość, że Termaganty musiały czekać 22 lata (!) na nowe modele, jest przerażająca.