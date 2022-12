Hideo Kojima podkręca atmosferę przed The Game Awards

Tego, że podczas The Game Awards 2022 zostanie zaprezentowana kolejna gra od Kojima Productions możemy być pewni niemalże w 100%. Parę dni temu słynny deweloper podzielił się tajemniczą grafiką, która wzbudziła wśród graczy spore zainteresowanie. Dziś na Twitterze pojawił się kolejny post.

Czy Hideo Kojima zaskoczy graczy podczas The Game Awards 2022?

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź kolejnej produkcji zbliża się wielkimi krokami. Niewykluczone, że mowa tutaj o horrorze Overdose, z którego materiały niedawno wyciekły do sieci. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Niektórzy sugerują jednak, że może być to po prostu sequel Death Stranding. Plotki o jego produkcji od dawna krążą po sieci.



Poczynania Kojima Productions zawsze wzbudzają sporo zainteresowania. Legendarny deweloper ma wielu oddanych fanów, a zapowiedź każdej gry, nad którą pracuje jest traktowana jak małe święto. Nie pozostaje nam nic innego niż uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalną prezentację. Gala rozdania nagród The Game Awards 2022 odbędzie się dziś w nocy, a więcej informacji na temat imprezy znajdziecie tutaj.