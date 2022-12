The Game Awards 2022 ze szczegółami. Znamy przybliżony czas trwania wydarzenia

Już kilka dni temu Geoff Keighley zapowiedział, że gala The Game Awards 2022 będzie krótsza od ubiegłorocznej edycji. Niestety zabrakło wówczas konkretnych informacji na temat długości imprezy. Dziennikarz postanowił jednak podzielić się dodatkowymi szczegółami i ujawnił, ile mniej więcej czasu powinni zarezerwować sobie gracze, którzy zamierzają śledzić wspomniane wydarzenie na żywo.

Geoff Keighley zdradza, ile czasu będzie trwać gala The Game Awards 2022

Geoff Keighley podczas jednej z ostatnich transmisji na Twitch.tv poinformował, że gala The Game Awards 2022 będzie trwać około 2,5 godziny. Dziennikarz zaznacza jednak, że ostateczna długość wydarzenia może jeszcze nieznacznie ulec zmianie po zakończeniu wszystkich prób. Całość może się również nieco wydłużyć w zależności od wypowiedzi deweloperów. Keighley podkreśla jednak, że organizatorzy „zdecydowanie” starają się skrócić czas trwania wydarzenia.



Informacja ta z pewnością ucieszy graczy, którzy narzekali na długość ubiegłorocznej edycji. Są to jednak złe wieści dla osób, które zamierzają wziąć udział w losowaniu darmowych urządzeń Steam Deck. Warto bowiem przypomnieć, że Valve podczas The Game Awards 2022 co minutę będzie rozdawać jeden egzemplarzy wspomnianego sprzętu. Więcej informacji na temat znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z czwartku (8 grudnia) na piątek (9 grudnia). Transmisja rozpocznie się około 1:30 czasu polskiego, a właściwa część wydarzenia powinna zacząć się o 2:00. Całość będzie można śledzić na żywo na platformach Twitch.tv oraz YouTube.