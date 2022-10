Wkrótce zapowiedź Death Stranding 2? Zdjęcie Hideo Kojimy źródłem spekulacji

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w nowej grze studia Kojima Productions wystąpi Elle Fanning – amerykańska aktorka znana m.in. z serialu „Wielka” czy też roli Aurory w filmach „Czarownica” i „Czarownica 2”. Wciąż nie wiemy jednak, nad jaką dokładnie produkcją pracuje obecnie Hideo Kojima wraz ze swoim zespołem. Część fanów twierdzi, że będzie to Death Stranding 2. Tymczasem japoński deweloper postanowił opublikować zdjęcie, które dodatkowo nasiliło spekulacje.

Hideo Kojima spotkał się z przedstawicielami Sony

Hideo Kojima opublikował wczoraj wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym ujawnił, że miał okazję spotkać się z przedstawicielami Sony Interactive Entertainment. Okazuje się, że siedzibę studia Kojima Productions odwiedzili Eric Lempel oraz Craig Malanka, którzy odpowiadają za główne działania marketingowe japońskiej firmy.



Oczywiście Hideo Kojima nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Część fanów jest jednak przekonana, że spotkanie z przedstawicielami Sony jest związane z nadchodzącą zapowiedzią Death Stranding 2. Czy Kojima Productions faktycznie pracuje nad kontynuacją gry z 2019 roku? Niewykluczone, że odpowiedź na to pytanie otrzymamy podczas grudniowej gali The Game Awards 2022.



Death Stranding zadebiutowało na rynku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4, ale od lipca 2020 roku gra dostępna jest także na komputerach osobistych. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Hideo Kojimy, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Kojimie potrzeba chomąta – recenzja Death Stranding. Natomiast jeśli interesuje Was, jak wypada pecetowa wersja, to koniecznie zapoznajcie się z: Recenzja gry Death Stranding na PC. Tak udanego portu chyba jeszcze nie było.

