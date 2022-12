Hideo Kojima wkrótce zapowie kolejny projekt? Tajemniczy post na Twitterze

Wszyscy dobrze wiemy, jak enigmatyczny w ujawnianiu swoich działań potrafi być Hideo Kojima. Tym razem do tajemniczej zapowiedzi doszło za pośrednictwem Twittera. Słynny deweloper opublikował grafikę opatrzoną trzema logami i frazą „start a new journey”. Wszystko wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź kolejnej produkcji zbliża się wielkimi krokami. Niewykluczone, że mowa tutaj o horrorze Overdose, z którego materiały niedawno wyciekły do sieci. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Hideo Kojima publikuje tajemniczy post

W komentarzach możemy znaleźć odpowiedzi z kont The Game Awards i Geoffa Keighley’a, co dało internautom do myślenia, że zapowiedzi nowej gry od Kojima Productions możemy spodziewać się podczas gali The Game Awards 2022. Z pewnością wywołałoby to euforię wśród fanów twórczości legendarnego dewelopera.



Przypomnijmy, że rozdanie nagród The Game Awards 2022 odbędzie się w nocy z 8 na 9 grudnia. Wydarzenie powinno rozpocząć się około 1:30 czasu polskiego. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów imprezy na platformach Twitch.tv oraz YouTube.