Astronomiczne koszty TGA wykluczają małe studia. Twórcy pokazują gry w social mediach

Patrycja Pietrowska
2025/12/20 10:00
Małe studia wybierają media społecznościowe zamiast milionowych opłat za krótkie zwiastuny.

Prestiżowe wydarzenie The Game Awards stało się dla wielu autorów gier barierą nie do przebicia ze względu na astronomiczne kwoty wymagane za emisję materiałów promocyjnych podczas transmisji. Według branżowych doniesień, krótka prezentacja trwająca zaledwie minutę to koszt rzędu 420 tysięcy dolarów, natomiast dłuższy, trzyminutowy zwiastun wyceniany jest nawet na ponad milion dolarów. Tak wysokie wymagania finansowe sprawiają, że mniejsi twórcy są praktycznie wykluczeni z oficjalnego programu imprezy, co zmusza ich do szukania alternatywnych sposobów dotarcia do szerokiej publiki.

Gigantyczne koszty promocji na The Game Awards zmuszają twórców niezależnych do szukania nowych dróg

W odpowiedzi na tę trudną sytuację narodził się trend publikowania informacji o nowych projektach bezpośrednio w mediach społecznościowych pod hasłem braku funduszy na TGA. Jak zauważył The Gamer, w sieciowym gąszczu ogłoszeń można obecnie trafić na prawdziwe perełki, które wyróżniają się nietuzinkowymi pomysłami i unikalną stylistyką. Jednym z takich tytułów jest Identifile, będący oryginalnym połączeniem gry typu roguelike z estetyką starego systemu operacyjnego Windows, gdzie gracz za pomocą kursora myszy eliminuje wirtualne wirusy.

Innym przykładem kreatywności jest Project Warlock: The Lost Chapters, czyli dynamiczna strzelanka w stylu retro. Wielbiciele mrocznych klimatów mogą natomiast wyczekiwać premiery Iris Dissolution, gry zapowiedzianej na 2026 rok, która silnie czerpie inspirację z serii Silent Hill i wykorzystuje statyczne ujęcia kamery do budowania dusznej oraz niepokojącej atmosfery w ponurych mieszkaniach pełnych dziwnych manekinów.

Denshattack! to produkcja, w której gracze kontrolują pociąg wykonujący skomplikowane akrobacje w kolorowym mieście. Z kolei Scramble Knights to propozycja dla fanów battle royale, która umiejętnie miesza mechanikę walki o przetrwanie z uroczą oprawą wizualną przypominającą odświeżoną wersję kultowej serii Zelda.

Wszystkie te produkcje udowadniają, że mimo braku ogromnych budżetów na marketing, scena niezależna oferuje bogactwo świeżych pomysłów.

Źródło:https://www.thegamer.com/indie-devs-sharing-games-tga-too-expensive/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

