Hideo Kojima o AI w życiu i wskazówkach ukrytych w teaserze OD

Kojima uważa, że nie ma sensu negować przydatności algorytmów, ponieważ ludzkość nie jest w stanie wycofać się z tej drogi rozwoju, a kluczowe jest wykorzystywanie technologii do zwiększania poziomu szczęścia. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów upowszechnienia sztucznej inteligencji jest według niego szansa na całkowitą odmianę sposobu, w jaki porozumiewają się ludzie.

Hideo Kojima podzielił się swoimi przemyśleniami na temat roli nowoczesnych technologii w naszym życiu. Jego zdaniem świat bez sztucznej inteligencji przestał być możliwy, a obecny stan jej rozwoju można porównać do początków ekspansji smartfonów. Twórca przypomniał, że choć telefony komórkowe początkowo spotykały się z krytyką, dziś stały się dla większości ludzi narzędziem niezbędnym do funkcjonowania.

Kiedy pojawiły się smartfony, wszyscy je krytykowali. A teraz jest mnóstwo osób, które nie wyobrażają sobie życia bez smartfona. AI jest podobne. Ważne jest, aby korzystać z technologii w sposób, który uczyni nas szczęśliwymi… Nie widzę sensu w mówieniu „Nie powinniśmy używać AI” albo „AI jest bezużyteczne”. Nie możemy cofnąć się w czasie. Smartfony były dokładnie takie same. Istnieje możliwość, że rozpowszechnienie AI znacznie zmieni sposób, w jaki się komunikujemy. Są ludzie, którzy nie radzą sobie z rozmową twarzą w twarz, a AI może to kompensować, dzięki czemu mogliby zbliżyć się do innych… To bez wątpienia byłoby wygodne.

Mimo entuzjazmu Kojima dostrzega również pewne zagrożenia związane z nadmiernym poleganiem na cyfrowych asystentach. Aby uniknąć emocjonalnego rozleniwienia, reżyser sugeruje narzucanie sobie pewnych ograniczeń w korzystaniu z tych udogodnień, na przykład poprzez wyznaczanie dni wolnych od wsparcia algorytmów.

Mam wrażenie, że ludzie mogliby się rozpieścić. Dlatego musielibyśmy robić rzeczy takie jak ograniczanie udziału AI albo wyznaczanie dni, w których jej nie używamy.

Równocześnie deweloper kontynuuje prace nad tajemniczym tytułem OD, który choć na pierwszy rzut oka przypomina horror, opiera się na zupełnie niespotykanym dotąd systemie. Projekt ten powstaje we współpracy z Microsoftem i ma stanowić formę nowego medium. Kojima zachęca fanów do wielokrotnego analizowania zwiastuna zatytułowanego Knock, twierdząc, że ukryto w nim istotne wskazówki dotyczące fabuły.