Hideo Kojima określa swoją nadchodzącą produkcję mianem „nowego medium”

Na początku bieżącego miesiąca dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącej produkcji studia Kojima Productions wystąpi Elle Fanning – amerykańska aktorka znana m.in. z serialu „Wielka” czy też roli Aurory w filmach „Czarownica” i „Czarownica 2”. Tymczasem atmosferę wokół swojego nadchodzącego dzieła ponownie postanowił podgrzać sam Hideo Kojima, który stwierdził, że wspomniany projekt ma wstrząsnąć zarówno branżą gier wideo, jak i przemysłem filmowym.

Nowa gra Hideo Kojimy ma „wszystko zmienić”

Hideo Kojima w wywiadzie udzielonym dla The Guardian podkreślił, że o stworzeniu tego typu produkcji marzył „od lat”, ale dopiero teraz – dzięki postępowi technologicznemu – stało się to możliwe. Japoński deweloper stwierdził, że wspomniany jest „prawie jak nowe medium”. Założyciel Kojma Productions dodał także, że jeśli całość pójdzie po jego myśli, to „wszystko się zmieni – nie tylko w branży gier, ale i filmowej”.



Największą trudnością ma być jednak stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Kojima zdradził, że udało się już przeprowadzić udane eksperymenty, ale jak sam podkreśla, ale między różnego rodzaju testami a momentem, w którym coś staje się „częścią codziennego użytku”, znajduje się długa droga.



Niestety wciąż nie wiemy, nad jakim dokładnie projektem skupia się obecnie Kojima Productions. Niewykluczone, że zespół rozwija Death Stranding 2, ponieważ szef studia w ostatnim czasie spotkał się z kilkoma ważnymi osobami z PlayStation. Warto także pamiętać o Overdose – horrorze od Hideo Kojimy, o którym na początku czerwca informował Tom Henderson. Wspomniana produkcja jest prawdopodobnie „zupełnie nowym doświadczeniem”, nad którym Kojima pracuje wspólnie z Microsoftem.