Star Wars: Eclipse nadal w produkcji. Quantic Dream nie może się doczekać, aby pokazać więcej

Spokojnie, nikt nie zapomniał o Star Wars: Eclipse.

Studio Quantic Dream potwierdziło, że prace nad grą Star Wars: Eclipse wciąż trwają. Choć od jej zapowiedzi minęły już niemal cztery lata, a twórcy nadal nie ujawnili żadnych fragmentów rozgrywki ani nowych szczegółów, to jednak uspokajają, że wszystko idzie zgodnie z planem. Star Wars: Eclipse nadal jest w produkcji Tytuł został po raz pierwszy zapowiedziany w grudniu 2021 roku podczas gali The Game Awards, jednak od tamtej pory projekt otacza cisza. Pojawiały się jedynie liczne plotki o problemach produkcyjnych oraz wewnętrznych opóźnieniach. W najnowszym wpisie na blogu Quantic Dream, David Cage, założyciel i prezes studia, wspomniał o grze jedynie zdawkowo, zapewniając jednak, że produkcja postępuje:

Oczywiście prace nad Star Wars: Eclipse trwają i nie możemy się doczekać, aby w przyszłości podzielić się z wami większą ilością informacji. Quantic Dream nie rozpieszcza nas informacjami. Ostatnia oficjalna aktualizacja dotycząca Star Wars: Eclipse pojawiła się podczas Tokyo Game Show w 2023 roku. Wiceprez ds. marketingu Quantic Dream, Lisa Pende, w żartobliwy sposób uspokajała fanów: Czy mogę powiedzieć, że to wciąż istnieje? Bo istnieje. Po prostu nie jest jeszcze gotowe. Powoli się gotuje.

Od tamtej pory studio nie przekazało nowych informacji, a w 2024 roku pojawiły się kolejne sygnały o zmianach w zespole. Główny scenarzysta Adam Williams opuścił firmę, a do sieci wyciekły projekty koncepcyjne postaci, przedstawiające między innymi Rodianina, Gungana i Zenezjanina. Dotychczas ujawniono, że Star Wars: Eclipse będzie przygodową grą akcji osadzoną w Erze Wielkiej Republiki, czyli okresie poprzedzającym wydarzenia filmowej sagi Skywalkerów. Gracze mają trafić do niebezpiecznego regionu Outer Rim, gdzie wcielą się w kilka różnych postaci, a fabuła będzie się rozgałęziać w zależności od wyborów gracza, czyli w typowym dla Quantic Dream stylu. W grze pojawi się też zupełnie nowy gatunek istot, stworzony specjalnie na potrzeby tego uniwersum. Przy okazji informujemy, że studio Quantic Dream zapowiedziało właśnie swoją pierwszą grę wieloosobową.