Kojima chce zeskanować prawdziwego ducha do OD i dostać za to nagrodę

Patrycja Pietrowska
2025/09/25 14:30
Nietypowy plan Hideo Kojimy.

Podczas wydarzenia Beyond the Strand, zorganizowanego z okazji dziesiątej rocznicy studia Kojima Productions, Hideo Kojima ujawnił nie tylko nowy zwiastun OD, ale i swoje ambitne plany dotyczące realizmu w gatunku horroru. Zaprezentowany materiał już teraz dał publiczności przedsmak realistycznego doświadczenia. Jednak Kojima oznajmił, że chciałby pójść o krok dalej i po raz pierwszy w historii branży zeskanować prawdziwego ducha na potrzeby swojej nowej produkcji.

OD
OD

Hideo Kojima ma ambitne plany co do OD

Reżyser wyraził konkretne życzenie, aby ta niekonwencjonalna metoda skanowania zjaw przyczyniła się do wyróżnienia go nagrodą. Według relacji GamesRadar+, Hideo Kojima opowiadał o tym pomyśle w trakcie prezentacji, która miała miejsce zaraz po emisji nowego zwiastuna OD.

W przypadku OD chcę objechać cały świat, odwiedzając miejsca, które mają w sobie coś strasznego. Chcę po raz pierwszy zeskanować ducha i dostać za to nagrodę.

Wygląda na to, że kontakt z elementami nadprzyrodzonymi stał się już częścią samego procesu tworzenia OD. Kojima wspomniał bowiem o nietypowym „trzaskającym dźwięku”, który udało się zarejestrować w pomieszczeniach jego studia.Może duch tam był, ale już go tam nie ma”, stwierdził deweloper.

Jeśli chodzi o samo OD, wciąż nie podano zbyt wielu szczegółów związanych z tytułem. Wiemy natomiast, że projekt ma być innowacyjny, wynosząc doświadczenie strachu na wyższy poziom.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/horror/hideo-kojima-wants-to-scan-a-ghost-into-od-but-he-already-recorded-the-ghost-in-his-studio-and-thats-why-we-went-to-the-shrine-together-with-microsoft-to-make-sure-the-game-isnt-haunted/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

