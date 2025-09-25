Kojima chce zeskanować prawdziwego ducha do OD i dostać za to nagrodę

Podczas wydarzenia Beyond the Strand, zorganizowanego z okazji dziesiątej rocznicy studia Kojima Productions, Hideo Kojima ujawnił nie tylko nowy zwiastun OD, ale i swoje ambitne plany dotyczące realizmu w gatunku horroru. Zaprezentowany materiał już teraz dał publiczności przedsmak realistycznego doświadczenia. Jednak Kojima oznajmił, że chciałby pójść o krok dalej i po raz pierwszy w historii branży zeskanować prawdziwego ducha na potrzeby swojej nowej produkcji.

Hideo Kojima ma ambitne plany co do OD

Reżyser wyraził konkretne życzenie, aby ta niekonwencjonalna metoda skanowania zjaw przyczyniła się do wyróżnienia go nagrodą. Według relacji GamesRadar+, Hideo Kojima opowiadał o tym pomyśle w trakcie prezentacji, która miała miejsce zaraz po emisji nowego zwiastuna OD.