Hideo Kojima zachwycony nowym hitem Netflixa. Na tyle, że aż skasował swój post

Radosław Krajewski
2025/11/19 10:30
Z jakiegoś powodu opinia słynnego Japończyka nie jest już dostępna w sieci.

Hideo Kojima podzielił się w sieci wrażeniami z seansu najnowszego japońskiego serialu Netflix, Bitwa samurajów, który może pochwalić się perfekcyjnym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes, czyli aż 100% pozytywnych recenzji. Teraz również słynny twórca gier docenił ten tytuł.

Hideo Kojima
Hideo Kojima

Hideo Kojima chwali Bitwę samurajów od Netflixa

We wpisie w serwisie X, który został już skasowany, Kojima przyznał, że nie potrafił oderwać się od serialu. Wyznał, że podobało mu się połączenie twórczości Yamada Futaro ze Squid Game.

Wciągnąłem Bitwę samurajów w całości, aż do szóstego odcinka. To było znakomite. Uwielbiam świat, który przypomina połączenie twórczości Yamada Futaro i Squid Game.

Kojima zwrócił również uwagę na sposób prowadzenia narracji w najnowszym serialu Netflixa:

Przeskoki między wątkami turniejowymi, organizatorów i rządzącymi są świetnie rozplanowane. Twórcy nie wahają się też eliminować dobrze nakreślonych bohaterów. Moment w stylu reżyserii Tsubakiego Sanjūrō naprawdę przyspieszył mi tętno.

Bitwa samurajów powstała na podstawie powieści Shogo Imamury. Akcja rozgrywa się w XVI wieku i skupia się na losach wojownika Shujiro Sagi, który staje do brutalnego turnieju z nagrodą mogącą odmienić całe życie zwycięzcy.

Kojima w swoim wpisie wspomniał również o pisarzu Yamada Futaro, znanym z dynamicznych historii pełnych pojedynków i spisków, wielokrotnie adaptowanych na anime, filmy i mangi. W tym kontekście twórca przywołał również klasyczne kino samurajskie, zwłaszcza film Sanjūrō autorstwa Akiry Kurosawy.

Projektant gier nie pierwszy raz publicznie komentuje produkcje filmowe i serialowe. Kojima, znany przede wszystkim z cyklu Metal Gear oraz serii Death Stranding, od lat podkreśla swoje inspiracje kinem i chętnie dzieli się opiniami o nowych tytułach. Tym razem jego entuzjastyczna reakcja może dodatkowo napędzić zainteresowanie serialem, który już teraz zbiera świetne recenzje.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/action-shows/hideo-kojima-says-he-binged-new-netflix-samurai-show-with-100-percent-rotten-tomatoes-score-it-was-so-good/

