Kilka słów od Hideo Kojimy na temat Death Stranding 2. "Musiałem zachować to, co najlepsze"

Co o swojej najnowszej grze ma do powiedzenia słynny japoński twórca?

Jak donosi Variety, podczas Lucca Comics and Games — największego włoskiego festiwalu poświęconego popkulturze — Hideo Kojima pojawił się na balkonie w centrum miasta, witany przez tłum niczym gwiazda rocka. Wydarzenie było częścią Death Stranding World Tour 2, promującego wydane w tym roku Death Stranding 2: On the Beach. Z tej okazji słynny twórca udzielił wywiadu.

Hideo Kojima o Death Stranding 2: On the Beach

Twórca zdradził, że pomysł na kontynuację narodził się w czasie pandemii, gdy na nowo przemyślał znaczenie ludzkich więzi: