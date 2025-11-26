Death Stranding 2 może trafić na kolejną platformę. Rating ESRB ujawnia plany Kojimy

Pojawiły się intrygujące wieści dla zainteresowanych ostatnią produkcją Hideo Kojimy. Jak bowiem wskazuje rating ESRB, planowana może być wersja gry Death Stranding 2: On The Beach przeznaczona na komputery osobiste. Informacja ta została ujawniona przed jakimkolwiek oficjalnym ogłoszeniem ze strony twórców.

Death Stranding 2: On The Beach na PC coraz bliżej?

Stworzona przez studio Kojima Productions, gra jest chwalona za wybitną narrację, oprawę muzyczną oraz reżyserię pod kierownictwem Hideo Kojimy. Obecnie tytuł jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5, ale pojawienie się ratingu ESRB dla PC wskazuje na możliwy, zbliżający się debiut na komputerach osobistych.