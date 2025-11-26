Zaloguj się lub Zarejestruj

Death Stranding 2 może trafić na kolejną platformę. Rating ESRB ujawnia plany Kojimy

Patrycja Pietrowska
2025/11/26 11:00
ESRB ujawnia klasyfikację dla Death Stranding 2.

Pojawiły się intrygujące wieści dla zainteresowanych ostatnią produkcją Hideo Kojimy. Jak bowiem wskazuje rating ESRB, planowana może być wersja gry Death Stranding 2: On The Beach przeznaczona na komputery osobiste. Informacja ta została ujawniona przed jakimkolwiek oficjalnym ogłoszeniem ze strony twórców.

Death Stranding 2: On The Beach na PC coraz bliżej?

Stworzona przez studio Kojima Productions, gra jest chwalona za wybitną narrację, oprawę muzyczną oraz reżyserię pod kierownictwem Hideo Kojimy. Obecnie tytuł jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5, ale pojawienie się ratingu ESRB dla PC wskazuje na możliwy, zbliżający się debiut na komputerach osobistych.

Informacja pochodzi bezpośrednio z oficjalnej witryny ESRB, i pojawiła się, zanim studio odpowiedzialne za grę wydało jakikolwiek komunikat. Choć warto zachować ostrożność do czasu formalnego potwierdzenia, strona z klasyfikacją wiekową nadal pozostaje aktywna. Rating przyznany grze to M (Mature), co jest identyczne z oceną, jaką otrzymała wersja dostępna na PS5.

Fakt tak wczesnej klasyfikacji sugeruje, że Death Stranding 2 może trafić do użytkowników komputerów osobistych szybciej, niż początkowo zakładano. Pierwsza odsłona serii, Death Stranding, ukazała się na PC w lipcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy po jej premierze konsolowej. W świetle nadchodzących wydarzeń spekuluje się, że Hideo Kojima mógł planować oficjalne ogłoszenie portu PC podczas ceremonii The Game Awards, która ma się odbyć już za dwa tygodnie.

Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2: On The Beach zadebiutowało na rynku 26 czerwca 2025 roku. Gra dostępna jest obecnie wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Death Stranding 2: On The Beach - trudno uwierzyć, że znowu się udało.

Źródło:https://insider-gaming.com/death-stranding-2-pc-port-leak-esrb/

