Hideo Kojima tworzy Death Stranding Isolations. Serial trafi na Disney+

Death Stranding, gra stworzona przez legendarnego Hideo Kojimę, doczeka się adaptacji w formie serialu animowanego, zatytułowanego Death Stranding Isolations. Projekt ten, ogłoszony przez Kojima Productions, będzie dostępny ekskluzywnie na platformie streamingowej Disney+. Premiera zaplanowana jest na rok 2027, a za produkcję odpowiadać będzie japońskie studio animacji E&H production.

Death Stranding Isolations – nowy serial animowany od Kojimy już w 2027 na Disney+

Death Stranding Isolations ma za zadanie opowiedzieć zupełnie nową, świeżą historię, która czerpie z ducha i idei oryginału. Twórcy obiecują, że uniwersum zostanie przedstawione za pomocą „odważnego, a jednocześnie subtelnego stylu” oraz przy użyciu „najwyższej klasy” animacji rysowanej ręcznie.