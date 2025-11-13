Hideo Kojima tworzy Death Stranding Isolations. Serial trafi na Disney+

Disney+ zyska ekskluzywny serial Death Stranding Isolations.
Death Stranding, gra stworzona przez legendarnego Hideo Kojimę, doczeka się adaptacji w formie serialu animowanego, zatytułowanego Death Stranding Isolations. Projekt ten, ogłoszony przez Kojima Productions, będzie dostępny ekskluzywnie na platformie streamingowej Disney+. Premiera zaplanowana jest na rok 2027, a za produkcję odpowiadać będzie japońskie studio animacji E&H production.
Death Stranding Isolations ma za zadanie opowiedzieć zupełnie nową, świeżą historię, która czerpie z ducha i idei oryginału. Twórcy obiecują, że uniwersum zostanie przedstawione za pomocą „odważnego, a jednocześnie subtelnego stylu” oraz przy użyciu „najwyższej klasy” animacji rysowanej ręcznie.
Akcja Death Stranding Isolations rozgrywa się gdzieś w Ameryce Północnej, równolegle do wydarzeń znanych z gry. Nowa seria skupia się na innych postaciach, które radzą sobie z izolacją na swoje sposoby.
Gdzieś w Ameryce Północnej, podczas gdy Sam Bridges przemierza kontynent, aby ocalić Amerykę, inni próbują radzić sobie ze swoją izolacją na własny sposób. Stary mężczyzna szuka zbawienia drogami innymi niż te, które proponuje Bridges. Wojowniczka próbuje zainicjować świat wiecznej walki. Chłopiec żywi urazę wobec Bridgesa. Dziewczyna akceptuje samotność.
Na skraju końca ludzkości i świata ich losy i nadzieje splatają się, gdy zaczyna się kolejna opowieść o Death Stranding.
A teraz nadchodzi kolejna eksplozja… – czytamy w opisie projektu.
Za sterami projektu stoi sam Hideo Kojima, pełniący funkcję producenta wykonawczego. Reżyserem został Takayuki Sano.
