Hideo Kojima jest wdzięczny Microsoftowi. „Wszyscy inni mają mnie za szaleńca”

W trakcie The Game Awards 2022 doczekaliśmy się zapowiedzi Death Stranding 2. Już w czerwcu bieżącego roku Hideo Kojima poinformował jednak, że wspólnie z Microsoftem pracuje nad „zupełnie nowym doświadczeniem”. Deweloper stwierdził nawet, że tajemnicza produkcja ma być „prawie jak nowe medium”. Tymczasem w jednym z ostatnich wywiadów założyciel Kojima Productions postanowił podzielić się kilkoma dodatkowymi informacjami związanymi ze wspomnianym projektem.

Gra Hideo Kojimy dla Microsoftu „wymaga infrastruktury, która jeszcze nigdy nie była potrzebna”

Kojima podczas rozmowy z redakcją IGN przyznał, że o projekcie – nad którym pracuje obecnie wspólnie z Microsoftem – myślał już „od pięciu czy sześciu lat”. Deweloper zaznaczył jednak, że wspomniana produkcja „wymaga infrastruktury, która jeszcze nigdy nie była potrzebna”. Dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem prac Kojima miał okazję spotkać się z wieloma firmami technologicznymi, którym przedstawiał swoją wizję.



Japoński deweloper powiedział jednak, że podczas rozmów nie mógł oprzeć się wrażeniu, że przedstawiciele wspomnianych firm postrzegają go jako „szaleńca”. Ostatecznie to właśnie Microsoft pokazał, że rozumie, co zamierza osiągnąć Kojima. Dlatego też założyciel Kojima Productions postanowił nawiązać współpracę z amerykańską firmą, by wspólnie – „włączając w to kwestie techniczne” – dostarczyć graczom zapowiedziane w czerwcu „zupełnie nowe doświadczenie”.



Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów. Niewykluczone, że grą, nad którą Kojima pracuje z Microsoftem, jest Overdose – horror z Margaret Qualley, o którym już w czerwcu informował Tom Henderson, znany branżowy insider i dziennikarz. Warto wspomnieć, że na początku listopada do sieci wyciekł gameplay pochodzący rzekomo ze wspomnianej produkcji.