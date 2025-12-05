Clockwork Revolution to „najbardziej złożona” grą, nad jaką pracowali twórcy z inXile

Pod koniec listopada poznaliśmy nieoficjalny termin premiery Clockwork Revolution. Przygotowywana gra RPG przeznaczona dla konsol Xbox generuje znaczne zainteresowanie w społeczności graczy. Chociaż szczegółowe informacje na temat tytułu są nadal skąpe, zespół deweloperski przekazał nową wiadomość na temat postępów prac podczas niedawnego wydarzenia PC Gaming Show. W ramach tego pokazu gra została wyróżniona jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w 2025 roku.

Mroczny humor, złożone postacie i decyzje z konsekwencjami – Clockwork Revolution nadchodzi

Brian Fargo, współzałożyciel inXile, oraz reżyser gry, podzielili się krótką aktualizacją na temat stanu prac. Fargo ujawnił, że Clockwork Revolution jest „najbardziej złożoną grą”, nad jaką kiedykolwiek pracował.