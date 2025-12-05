Clockwork Revolution to „najbardziej złożona” grą, nad jaką pracowali twórcy z inXile

Pod koniec listopada poznaliśmy nieoficjalny termin premiery Clockwork Revolution. Przygotowywana gra RPG przeznaczona dla konsol Xbox generuje znaczne zainteresowanie w społeczności graczy. Chociaż szczegółowe informacje na temat tytułu są nadal skąpe, zespół deweloperski przekazał nową wiadomość na temat postępów prac podczas niedawnego wydarzenia PC Gaming Show. W ramach tego pokazu gra została wyróżniona jako jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w 2025 roku.
Mroczny humor, złożone postacie i decyzje z konsekwencjami – Clockwork Revolution nadchodzi
Brian Fargo, współzałożyciel inXile, oraz reżyser gry, podzielili się krótką aktualizacją na temat stanu prac. Fargo ujawnił, że Clockwork Revolution jest „najbardziej złożoną grą”, nad jaką kiedykolwiek pracował.
Reakcja na nasz ostatni zwiastun absolutnie nas zaskoczyła. Pasja, teorie, ekscytacja naszych fanów – to niesamowite paliwo dla naszego zespołu. Mogę powiedzieć, że to najbardziej złożona gra, nad jaką kiedykolwiek pracowałem. Od tworzenia postaci, które naprawdę mają znaczenie, przez reaktywność, po, jeśli widzieliście zwiastun, mroczny i brutalny humor, który naprawdę się wyróżnia.
Wspomniana złożoność ma wynikać z kilku unikatowych elementów rozgrywki. Po pierwsze, gra charakteryzuje się kreacją postaci, która ma realne znaczenie, oraz wysoką reaktywnością na podejmowane decyzje. Ponadto, deweloperzy stawiają przed sobą duże wyzwanie, wprowadzając reaktywność wizualną na zupełnie nowy poziom.
Robimy sobie to o wiele trudniejsze, podnosząc poziom wizualnej reaktywności na zupełnie nowy poziom, pozwalając graczom wracać do przeszłości i zmieniać historię poprzez ich wybory w grze. A pomyśleć, że pokazaliśmy tylko maleńki fragment świata, mechanik i szalonych postaci, które będziecie mogli poznać.
GramTV przedstawia:
Tytuł jest opracowywany przez inXile Entertainment i będzie wydany przez Xbox Game Studios jako gra RPG na konsole Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Wiadomo również, że gra trafi do subskrypcji Xbox Game Pass. W kwestii daty premiery, studio pozostawiło graczy w niepewności, sugerując, że tytuł ukaże się „w odpowiednim czasie”. Wśród fanów Xbox panuje przekonanie, że Clockwork Revolution jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów first-party, obok takich gier jak Gears of War: E-Day.
