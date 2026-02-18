To największy błąd pierwszego Wiedźmina? Twórca gry przyznał, że powstawał bez zespołu odpowiedzialnego za fabułę

Wiedźmin – twórca gry ujawnił, że animowany epilog powstał bez udziału zespołu zajmującego się fabułą
Twórca przyznał, że pierwotna wizja zakończenia była zupełnie inna i miała pozostawić historię w bardziej otwartej, osobistej formie. Ostatecznie jednak zdecydowano o dodaniu dodatkowej sceny finałowej, która znacząco wpłynęła na kierunek całej serii, szczególnie wydarzeń znanych z Wiedźmina 2.
To był moment, w którym chcieliśmy zakończyć grę, pozostawiając otwarte pytanie i otwartą przyszłość. Jednak gdy kończyliśmy produkcję, ktoś zdecydował, że potrzebujemy animowanego zakończenia gry.
Według Ganszyńca decyzja zapadła wysoko w strukturach studia CD Projekt Red, a sama scena została przygotowana bez większego udziału zespołu odpowiedzialnego za narrację, co z perspektywy czasu uznano za błąd:
Scenariusz animacji, którą dziś oglądamy, powstał właściwie bez udziału zespołu fabularnego. Nie zwracaliśmy na to większej uwagi i to był błąd. Ta animacja opowiada inną historię niż ilustracje końcowe, ponieważ Geralt nadal przebywa w Wyzimie i zostaje głęboko wciągnięty w polityczną intrygę, bo ktoś próbuje zabić Foltesta.
Ta zmiana miała ogromne konsekwencje dla całej serii. Finałowa scena, w której Geralt mierzy się z zabójcą króla, skierowała twórców na znacznie bardziej polityczne tory, co stało się fundamentem fabuły drugiej części.
Jest tam ktoś, jak zobaczycie, kto jest wiedźminem, a wkrótce potem stało się jasne, że kolejna gra musi to kontynuować i opowiedzieć historię o wiedźminach zabijających królów z jakiegoś powodu. Dlatego drugi Wiedźmin jest bardzo polityczny i nie ma w nim zbyt wiele miejsca na odkrywanie tego, kim jest Geralt, jego rodziny i przeszłości.
