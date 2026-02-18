To największy błąd pierwszego Wiedźmina? Twórca gry przyznał, że powstawał bez zespołu odpowiedzialnego za fabułę

Główny projektant historii pierwszego Wiedźmina, Artur Ganszyniec przez ostatnie miesiące grał w debiutancką grę CD Projekt Red i publikował na swoim kanale YouTube kolejne odcinki z przechodzenia produkcji, przy okazji dzieląc się różnymi ciekawostkami. Jedna z nich dotyczy samego finału oryginalnego Wiedźmina, który powstawał bez udziału zespołu odpowiedzialnego za historię.

Wiedźmin – twórca gry ujawnił, że animowany epilog powstał bez udziału zespołu zajmującego się fabułą

Twórca przyznał, że pierwotna wizja zakończenia była zupełnie inna i miała pozostawić historię w bardziej otwartej, osobistej formie. Ostatecznie jednak zdecydowano o dodaniu dodatkowej sceny finałowej, która znacząco wpłynęła na kierunek całej serii, szczególnie wydarzeń znanych z Wiedźmina 2.