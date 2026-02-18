Zaloguj się lub Zarejestruj

To największy błąd pierwszego Wiedźmina? Twórca gry przyznał, że powstawał bez zespołu odpowiedzialnego za fabułę

Radosław Krajewski
2026/02/18 12:00
0
0

Nadchodzący remake musi to naprawić.

Główny projektant historii pierwszego Wiedźmina, Artur Ganszyniec przez ostatnie miesiące grał w debiutancką grę CD Projekt Red i publikował na swoim kanale YouTube kolejne odcinki z przechodzenia produkcji, przy okazji dzieląc się różnymi ciekawostkami. Jedna z nich dotyczy samego finału oryginalnego Wiedźmina, który powstawał bez udziału zespołu odpowiedzialnego za historię.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – twórca gry ujawnił, że animowany epilog powstał bez udziału zespołu zajmującego się fabułą

Twórca przyznał, że pierwotna wizja zakończenia była zupełnie inna i miała pozostawić historię w bardziej otwartej, osobistej formie. Ostatecznie jednak zdecydowano o dodaniu dodatkowej sceny finałowej, która znacząco wpłynęła na kierunek całej serii, szczególnie wydarzeń znanych z Wiedźmina 2.

To był moment, w którym chcieliśmy zakończyć grę, pozostawiając otwarte pytanie i otwartą przyszłość. Jednak gdy kończyliśmy produkcję, ktoś zdecydował, że potrzebujemy animowanego zakończenia gry.

Według Ganszyńca decyzja zapadła wysoko w strukturach studia CD Projekt Red, a sama scena została przygotowana bez większego udziału zespołu odpowiedzialnego za narrację, co z perspektywy czasu uznano za błąd:

Scenariusz animacji, którą dziś oglądamy, powstał właściwie bez udziału zespołu fabularnego. Nie zwracaliśmy na to większej uwagi i to był błąd. Ta animacja opowiada inną historię niż ilustracje końcowe, ponieważ Geralt nadal przebywa w Wyzimie i zostaje głęboko wciągnięty w polityczną intrygę, bo ktoś próbuje zabić Foltesta.

GramTV przedstawia:

Ta zmiana miała ogromne konsekwencje dla całej serii. Finałowa scena, w której Geralt mierzy się z zabójcą króla, skierowała twórców na znacznie bardziej polityczne tory, co stało się fundamentem fabuły drugiej części.

Jest tam ktoś, jak zobaczycie, kto jest wiedźminem, a wkrótce potem stało się jasne, że kolejna gra musi to kontynuować i opowiedzieć historię o wiedźminach zabijających królów z jakiegoś powodu. Dlatego drugi Wiedźmin jest bardzo polityczny i nie ma w nim zbyt wiele miejsca na odkrywanie tego, kim jest Geralt, jego rodziny i przeszłości.

W kontekście tych informacji jeszcze ciekawiej zapowiada się remake pierwszego Wiedźmina, ogłoszony w 2022 roku. Produkcja powstaje od podstaw na silniku Unreal Engine 5, a za jej realizację odpowiada studio Fool's Theory. Data premiery wciąż nie jest znana, ale niedawno pojawiły się plotki, że debiutu może oczekiwać dopiero w 2028 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/ahead-of-the-witcher-1-remake-og-rpg-story-lead-reveals-that-ending-cutscene-was-created-not-really-involving-the-story-team-which-was-a-mistake/

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
Wiedźmin
The Witcher
błąd
Artur Ganszyniec
Epilog
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112