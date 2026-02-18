Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 ze specjalną rocznicową kolekcjonerką. Znamy cenę bogatego wydania

Radosław Krajewski
2026/02/18 16:20
0
0

Tanio nie będzie.

Fani Cyberpunka 2077 od CD Projekt Red mogą już zamawiać specjalną edycję kolekcjonerską z okazji piątej rocznicy premiery gry, która była obchodzona w grudniu ubiegłego roku. Firma zaprezentowała bogate wydanie, którego najważniejszym elementem jest replika legendarnego biochipu Arasaki, jednego z najważniejszych artefaktów fabularnych znanych z historii V i wydarzeń w Night City. Producent podkreśla, że tym razem zdobycie technologii Relic nie wymaga ryzykownego skoku ani wizyty w Konpeki Plaza. Jedyne co trzeba posiadać, to zasobny portfel.

Cyberpunk 2077 – Rocznicowy zestaw kolekcjonerski
Cyberpunk 2077 – Rocznicowy zestaw kolekcjonerski

Cyberpunk 2077 – prezentacja, cena i data premiery rocznicowego zestawu kolekcjonerskiego

Najbardziej eksponowanym elementem zestawu jest szczegółowo wykonana replika biochipu z podstawką. Po podłączeniu chip podświetla się, co ma podkreślać jego futurystyczny charakter i kolekcjonerską wartość. Model wykonano z metalu i plastiku, natomiast podstawka powstała z akrylu. Do zestawu dołączono również przewód USB o długości jednego metra. Sam biochip ma wymiary 4,65 × 3,7 × 12,65 cm.

W pakiecie znalazł się także zestaw trzech kart tarota inspirowanych motywami z gry. Karty wykonano z papieru o gramaturze 350 gsm i pokryto holograficznym wykończeniem. Kolekcjonerzy otrzymają również dwie przypinki, jedną z logo Arasaki wykonaną z czarnego niklu i twardej emalii oraz drugą z symbolem Relica stworzoną ze stopu cynku.

Uzupełnieniem zestawu jest pendrive USB z grawerowanym logo, który zawiera ścieżkę dźwiękową z gry. Całość zamknięto w stalowym steelbooku.

GramTV przedstawia:

Zestaw może opcjonalnie zawierać grę Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Wersje na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2 będą dostępne w wydaniu fizycznym dodanym do pakietu. Edycja na Steam zostanie dostarczona w formie kodu do pobrania przesłanego pocztą elektroniczną po wysyłce zamówienia.

Producent zaznacza, że produkt dostępny jest w przedsprzedaży, a wysyłka planowana jest na marzec 2026 roku. Koszt zestawu wynosi 646,00 zł, bez wliczonej do tego ceny samej gry.

Zamówienia można składać na oficjalnej stronie CD Projekt Red Gear.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
data premiery
CD Projekt RED
cena
edycja kolekcjonerska
Cyberpunk 2077
cyberpunk
gadżety dla graczy
gadżety
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
zestaw kolekcjonerski
rocznicowe wydanie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112