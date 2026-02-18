Cyberpunk 2077 ze specjalną rocznicową kolekcjonerką. Znamy cenę bogatego wydania

Fani Cyberpunka 2077 od CD Projekt Red mogą już zamawiać specjalną edycję kolekcjonerską z okazji piątej rocznicy premiery gry, która była obchodzona w grudniu ubiegłego roku. Firma zaprezentowała bogate wydanie, którego najważniejszym elementem jest replika legendarnego biochipu Arasaki, jednego z najważniejszych artefaktów fabularnych znanych z historii V i wydarzeń w Night City. Producent podkreśla, że tym razem zdobycie technologii Relic nie wymaga ryzykownego skoku ani wizyty w Konpeki Plaza. Jedyne co trzeba posiadać, to zasobny portfel.

Cyberpunk 2077 – prezentacja, cena i data premiery rocznicowego zestawu kolekcjonerskiego

Najbardziej eksponowanym elementem zestawu jest szczegółowo wykonana replika biochipu z podstawką. Po podłączeniu chip podświetla się, co ma podkreślać jego futurystyczny charakter i kolekcjonerską wartość. Model wykonano z metalu i plastiku, natomiast podstawka powstała z akrylu. Do zestawu dołączono również przewód USB o długości jednego metra. Sam biochip ma wymiary 4,65 × 3,7 × 12,65 cm.