Cyberpunk 2077 otrzymał nowy obszar do zwiedzania i zadanie fabularne. Fani znów zaskakują swoją pomysłowością

Warto sprawdzić tę modyfikację do gry CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 ponownie został rozbudowany za sprawą społeczności. Twórcy modów znani jako Nox, MrBilL61 oraz TPMG przygotowali nową zawartość, która dodaje świeży obszar do eksploracji, pełnoprawną kryjówkę oraz zupełnie nowe zadanie fabularne. Projekt został zaprojektowany tak, aby naturalnie wpasować się w świat gry i nie zaburzać jego klimatu. Cyberpunk 2077 – gracze stworzyli nowy obszar i zadanie fabularne do gry CD Projekt Red Modyfikacja APEX - Sonora Canyon and Safehouse wprowadza nowy obszar na tereny Pustkowi. Gracze mogą swobodnie badać region, a także odblokować kryjówkę poprzez specjalnie przygotowaną misję. Nowa baza oferuje unikalne interakcje oraz dodatkowe elementy środowiskowe, w tym nowe zjawisko pogodowe, które wzbogaca atmosferę pustyni.

Twórcy zadbali o spójność z uniwersum Cyberpunka, dzięki czemu zawartość nie sprawia wrażenia oderwanej od głównej gry. Projekt zachowuje zgodność z lore, co powinno szczególnie ucieszyć fanów ceniących wiarygodność świata przedstawionego.

Kryjówka łączy stylistykę militarną z klimatem Nomadów. Na miejscu znajduje się duży garaż umożliwiający przywołanie aktualnie używanego pojazdu. W okolicy rozmieszczono także mniejsze budynki, które można przeszukiwać w poszukiwaniu przydatnego wyposażenia i zasobów. Mod wprowadza szereg nowych interakcji oraz ulepszone elementy znane z podstawowej wersji gry. Gracz może przygotowywać jedzenie, oglądać filmy w łóżku, korzystać z w pełni działającej strzelnicy, a także zarządzać własnym schowkiem. Całość tworzy bardziej immersyjne zaplecze dla V pomiędzy kolejnymi misjami. Modyfikacja do Cyberpunka 2077 jest dostępna bezpłatnie, jednak wymaga zainstalowanego rozszerzenia Widmo wolności, bez którego nie będzie działać poprawnie. Mod APEX - Sonora Canyon and Safehouse możecie pobrać w tym miejscu.

