Wiedźmin 4 z jednym z największych budżetów w historii gier?

Do tego, że Wiedźmin 4 będzie ogromnym projektem, nie trzeba nikogo przekonywać. Wygląda jednak na to, że możemy mieć do czynienia z jednym z największych przedsięwzięć w historii gamingu.

Jak w swoim raporcie ocenił Mateusz Chrzanowski z Noble Securities, budżet Wiedźmina 4 może wynieść nawet 1,4 miliarda złotych, drugie tyle zaś miałoby zostać przeznaczone na marketing produkcji. W sumie daje nam to więc 2,8 miliarda złotych, czyli w przeliczeniu około 800 milionów dolarów . Gdyby kwoty te okazały się prawdą, moglibyśmy mówić o jednej z najdroższych gier w historii.

Przynajmniej, jeżeli chodzi o pieniądze. Szacuje się bowiem, że budżet nadchodzącej produkcji CD Projekt RED będzie jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o gry wideo.

Wydłużenie oraz struktura bieżących nakładów na prace rozwojowe skłoniły nas do podwyższenia zakładanego budżetu gry do 1,4 mld zł (i drugie tyle na marketing). Biorąc jednak pod uwagę, że kolejne części będą mocno bazować na technologii W4 łączny budżet trylogii wzrósł z 2,1 do 3,2 mld. Możliwe są też efekty synergii kampanii marketingowych, wynikające z koncentracji premier (zarząd chce wydać całą nową trylogią w ciągu 6 lat) oraz rozpoznawalności marki, które skutkowałyby niższymi kosztami sprzedaży względem modelu opartego o wydatki na CP77.

O tym, o jak ogromnych pieniądzach mówimy, niech świadczy najlepiej fakt, że prawdopodobnie tylko trzy gry mogą pochwalić się większym budżetem. Co nie zaskakuje, mowa tutaj przede wszystkim o nadal powstającym Grand Theft Auto VI, w którego wypadku koszty szacuje się na nawet 2 miliardy dolarów. Wysoko są także podchodzące pod tę kwotę Star Citizen oraz Genshin Impact.

To wszystko daje nam też rozeznanie w kwestii tego, jak bardzo dużym projektem w porównaniu do swojego poprzednika będzie czwarty Wiedźmin. Warto wszak pamiętać, że Wiedźmin 3: Dziki Gon miał kosztować 81 milionów dolarów, czyli prawie 10-krotnie mniej. Z drugiej strony nad 3. częścią pracowało około 240 osób, podczas gdy przy części 4. liczebność zespołu została prawdopodobnie podwojona.

Jednym z nowych nabytków CD Projekt RED jest m.in. trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Emmy. Wszystko po to, by powstająca na silniku Unreal Engine 5 produkcja, której główną bohaterką będzie Ciri, przebiła swojego poprzednika. Gdyby tak się stało, być może nawet merch, którego ceny porażają, szybko znalazłby swoich nabywców.