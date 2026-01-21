Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 4 z jednym z największych budżetów w historii gier?

Maciej Petryszyn
2026/01/21 11:40
Do tego, że Wiedźmin 4 będzie ogromnym projektem, nie trzeba nikogo przekonywać. Wygląda jednak na to, że możemy mieć do czynienia z jednym z największych przedsięwzięć w historii gamingu.

Przynajmniej, jeżeli chodzi o pieniądze. Szacuje się bowiem, że budżet nadchodzącej produkcji CD Projekt RED będzie jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o gry wideo.

Wiedźmin 4 dziesięciokrotnie droższy od Wiedźmina 3?

Jak w swoim raporcie ocenił Mateusz Chrzanowski z Noble Securities, budżet Wiedźmina 4 może wynieść nawet 1,4 miliarda złotych, drugie tyle zaś miałoby zostać przeznaczone na marketing produkcji. W sumie daje nam to więc 2,8 miliarda złotych, czyli w przeliczeniu około 800 milionów dolarów. Gdyby kwoty te okazały się prawdą, moglibyśmy mówić o jednej z najdroższych gier w historii.

W raporcie Chrzanowskiego przeczytamy, że:

Wydłużenie oraz struktura bieżących nakładów na prace rozwojowe skłoniły nas do podwyższenia zakładanego budżetu gry do 1,4 mld zł (i drugie tyle na marketing). Biorąc jednak pod uwagę, że kolejne części będą mocno bazować na technologii W4 łączny budżet trylogii wzrósł z 2,1 do 3,2 mld. Możliwe są też efekty synergii kampanii marketingowych, wynikające z koncentracji premier (zarząd chce wydać całą nową trylogią w ciągu 6 lat) oraz rozpoznawalności marki, które skutkowałyby niższymi kosztami sprzedaży względem modelu opartego o wydatki na CP77.

GramTV przedstawia:

O tym, o jak ogromnych pieniądzach mówimy, niech świadczy najlepiej fakt, że prawdopodobnie tylko trzy gry mogą pochwalić się większym budżetem. Co nie zaskakuje, mowa tutaj przede wszystkim o nadal powstającym Grand Theft Auto VI, w którego wypadku koszty szacuje się na nawet 2 miliardy dolarów. Wysoko są także podchodzące pod tę kwotę Star Citizen oraz Genshin Impact.

To wszystko daje nam też rozeznanie w kwestii tego, jak bardzo dużym projektem w porównaniu do swojego poprzednika będzie czwarty Wiedźmin. Warto wszak pamiętać, że Wiedźmin 3: Dziki Gon miał kosztować 81 milionów dolarów, czyli prawie 10-krotnie mniej. Z drugiej strony nad 3. częścią pracowało około 240 osób, podczas gdy przy części 4. liczebność zespołu została prawdopodobnie podwojona.

Jednym z nowych nabytków CD Projekt RED jest m.in. trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Emmy. Wszystko po to, by powstająca na silniku Unreal Engine 5 produkcja, której główną bohaterką będzie Ciri, przebiła swojego poprzednika. Gdyby tak się stało, być może nawet merch, którego ceny porażają, szybko znalazłby swoich nabywców.

Źródło:https://tech4gamers.com/witcher-4-estimated-800-million-budget/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
koNraDM4
Gramowicz
Ostatni środa
Wooshko napisał:

Niezłe XD wydawać 1 mld na pusty marketing, gdzie dzisiaj ludzie już blokują ten spam na TV czy w komórkach. Pewnie z powodu wysokich kosztów nie będzie wersji PL tak jak w innych polskich grach XD

Polska wersja językowa (mam na myśli pełny dubbing) zawsze był zarezerwowany dla największych studiów, które mogły sobie pozwolić na stworzenie dubbingu dla stosunkowo małego rynku jakim jest rynek polski.

CDPR nie dość, że należy do gigantów to jeszcze ani razu nie zrezygnował z pełnej lokalizacji, a co więcej w przeciwieństwie do innych studiów growych ich dubbing zawsze stał na najwyższym poziomie.

Co więcej marketing to nie tylko durne reklamy na YT czy w TV ale i wydarzenia takie pojawienie się na imprezach branżowych czy plakaty na mieście. Czasem do tego dochodzą niestandardowe praktyki jak np. jeżdżenie od miasta do miasta stylizowanymi autami lub postawienie rzeźb w odpowiednich miejscach. Więc nie, CDPR nie wywalił tego w błoto i dotrze tam gdzie chce dotrzeć. Bo to nie kwestia przekonania przekonanych tylko dotarcia do tych co nie śledzą świata gier na co dzień.

Wooshko
Gramowicz
Ostatni środa

Niezłe XD wydawać 1 mld na pusty marketing, gdzie dzisiaj ludzie już blokują ten spam na TV czy w komórkach. Pewnie z powodu wysokich kosztów nie będzie wersji PL tak jak w innych polskich grach XD




