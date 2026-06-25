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Half-Life 2 stał się... grą przeglądarkową

Maciej Petryszyn
2026/06/25 20:45
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Odliczanie w serii Half-Life już dwie dekady temu zatrzymało się na cyfrze 2. I pomimo oczekiwań społeczności, ani drgnie.

Ci, którzy przed grą w Trójkę, chcieli poznać dotychczasowe przygody Gordona Freemana, mieli na to aż nadto czasu. Teraz jednak jest możliwość, by doświadczyć ich w nieco inny sposób.

Half-Life 2
Half-Life 2

Half-Life 2 grywalny w oknie przeglądarki

Jak graliście w Half-Life 2? To pytanie wbrew pozorom nie jest wcale takie głupie nie jest, bo poza premierą wersją na PC, która odpalana poprzez dziwny na tamte czasy wynalazek o nazwie Steam, HL2 doczekało się wersji na Xbox 360, PlayStation 3, macOS, Linuxa oraz Nvidia Shield. Ale to nie wszystkie sposoby na to, by zaznajomić się z jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego tysiąclecia. Teraz w Half-Life 2 możemy zagrać również… za pośrednictwem przeglądarki.

Wystarczy udać się pod ten adres. I już – przy otwarciu strony gra zostanie załadowana i na tym koniec. Nie musimy niczego pobierać, nie musimy niczego instalować. Za projekt ten odpowiadają użytkownicy o nickach Slqnt i 98006 w ramach webport.ing. Jak się okazuje, przeniesienie Half-Life’a 2 do okna przeglądarki internetowej zajęło im zaledwie 3 miesiące. Niemniej pomocny był na pewno fakt, iż praca ta oparta była na innym przeglądarkowym porcie – Portalu od Weliveinhella.

GramTV przedstawia:

W wolnej chwili możecie też sprawdzić, jak HL2 prezentowało się na silniku Unreal Engine 5. Efekt robi wrażenie. A co z Half-Life 3? Cóż… dość powiedzieć, że Valve trolluje dataminerów szukających jakichkolwiek poszlak w tym temacie. Mimo to ci nie ustają w działaniach i ponownie dali nadzieje, że prace nad trzecią odsłoną serii o Gordonie Freemanie przyspieszyły. To o tyle ciekawe, że były pracownik studia wprost określił działania związane z HL3 jako koszmar.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20429-half-life-2-now-has-a-web-browser-version

Tagi:

News
Valve
Half-Life
Half-Life 2
ciekawostki
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Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112