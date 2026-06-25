Half-Life 2 stał się... grą przeglądarkową

Odliczanie w serii Half-Life już dwie dekady temu zatrzymało się na cyfrze 2. I pomimo oczekiwań społeczności, ani drgnie.

Ci, którzy przed grą w Trójkę, chcieli poznać dotychczasowe przygody Gordona Freemana, mieli na to aż nadto czasu. Teraz jednak jest możliwość, by doświadczyć ich w nieco inny sposób.

Half-Life 2 grywalny w oknie przeglądarki

Jak graliście w Half-Life 2? To pytanie wbrew pozorom nie jest wcale takie głupie nie jest, bo poza premierą wersją na PC, która odpalana poprzez dziwny na tamte czasy wynalazek o nazwie Steam, HL2 doczekało się wersji na Xbox 360, PlayStation 3, macOS, Linuxa oraz Nvidia Shield. Ale to nie wszystkie sposoby na to, by zaznajomić się z jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego tysiąclecia. Teraz w Half-Life 2 możemy zagrać również… za pośrednictwem przeglądarki.