Half-Life 2 stał się... grą przeglądarkową

Odliczanie w serii Half-Life już dwie dekady temu zatrzymało się na cyfrze 2. I pomimo oczekiwań społeczności, ani drgnie.
Ci, którzy przed grą w Trójkę, chcieli poznać dotychczasowe przygody Gordona Freemana, mieli na to aż nadto czasu. Teraz jednak jest możliwość, by doświadczyć ich w nieco inny sposób.
Half-Life 2 grywalny w oknie przeglądarki
Jak graliście w Half-Life 2? To pytanie wbrew pozorom nie jest wcale takie głupie nie jest, bo poza premierą wersją na PC, która odpalana poprzez dziwny na tamte czasy wynalazek o nazwie Steam, HL2 doczekało się wersji na Xbox 360, PlayStation 3, macOS, Linuxa oraz Nvidia Shield. Ale to nie wszystkie sposoby na to, by zaznajomić się z jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego tysiąclecia. Teraz w Half-Life 2 możemy zagrać również… za pośrednictwem przeglądarki.
Wystarczy udać się pod ten adres. I już – przy otwarciu strony gra zostanie załadowana i na tym koniec. Nie musimy niczego pobierać, nie musimy niczego instalować. Za projekt ten odpowiadają użytkownicy o nickach Slqnt i 98006 w ramach webport.ing. Jak się okazuje, przeniesienie Half-Life’a 2 do okna przeglądarki internetowej zajęło im zaledwie 3 miesiące. Niemniej pomocny był na pewno fakt, iż praca ta oparta była na innym przeglądarkowym porcie – Portalu od Weliveinhella.
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