Dataminerzy polujący na Half-Life'a 3 zostali strollowani przez Valve

Istnieje całe grono ludzi regularnie przekopujących pliki z aktualizacji gier Valve. Wszystko z nadzieją, iż uda się odkryć coś przełomowego.

Pracownicy Valve mistrzami trollingu

Dzieje się tak nie bez powodu. Wszak aktualizacje silnika Source 2 dość regularnie wzbogacane są o odniesienia do dopiero nadchodzących projektów studia. Tym sposobem wcześniej dowiedzieliśmy się o Deadlocku, wtedy jeszcze pod nazwą Neon Prime/Citadel, czy też o Half-Life: Alyx, które kryło się pod wiele mówiącym HLVR. A skoro dało radę znaleźć coś na temat obu tych produkcji, to z pewnością da radę również w przypadku Half-Life 3, prawda? Na razie twórcy tacy, jak Tyler McVicker czy Gabe Follower, ustalili, iż Valve pracuje nad nowym przedstawicielem serii HL, w którym pojawią się Gordon Freeman, nowi obcy z Xen, symulacja pasm włosów, różne reakcje na obrażenia czy system animacji nastrojów.