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Steam Frame może kosztować fortunę. Cena może przebić wcześniejsze szacunki

Maciej Petryszyn
2026/08/03 21:25
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Coraz więcej wskazuje, iż premiera Steam Frame nadchodzi. Nie wiadomo jednak, ile przyjdzie nam zapłacić.

Tegoroczne premiery innych sprzętów nie nastrajają zbyt optymistycznie. Czy słusznie?

Steam Frame
Steam Frame

Steam Frame droższe niż 1,1 tysiąca dolarów?

Głos w temacie zabrał Tyler McVicker – znany twórca zajmujący się wszystkim, co związane z Valve. Już wcześniej dzielił się on swoimi szacunkami w tym temacie, twierdząc, iż Steam Frame może kosztować około 1,1 tysiąca dolarów, a więc około 4 120 zł. Już ta kwota zdecydowanie nie należy do najniższych, tymczasem… Teraz McVicker zmienił zdanie. Według niego wcześniejsze oszacowanie było nazbyt ostrożne, a gogle wirtualnej rzeczywistości będą jeszcze droższe. Niewykluczone, że trzeba będzie sięgnąć do portfela naprawdę, naprawdę głęboko, by zaopatrzyć się w nowy sprzęt od Valve.

McVicker nie kryje przy tym, że proponowana przez producenta cena może być zwyczajnie aż nazbyt wysoka:

To będzie za dużo. Moje poprzednie przypuszczenia dotyczące ceny podstawowego zestawu wynosiły 1100 dolarów i... myślę, że będzie ona znacznie wyższa.

GramTV przedstawia:

Niedawno Steam Frame miało uzyskać certyfikat Federalnej Komisji Łączności, co wskazuje, iż prawdopodobnie nic już nie stoi na przeszkodzie w kwestii premiery gogli. Wcześniej też rozpoczął się proces weryfikowania gier na Steamie pod kątem nowego sprzętu – tak, jak w przypadku Steam Deck oraz Steam Machine. Omawiane okulary VR przejmą schedę po wcześniejszej propozycji firmy Gabe’a Newella, a więc Valve Index, które funkcjonowało na rynku między 2019 a 2025 rokiem.

Źródło:https://twistedvoxel.com/steam-frame-price-a-lot-higher-than-1100/

Tagi:

Tech
Steam
Valve
VR
wirtualna rzeczywistość
wirtualne gogle
gogle wirtualnej rzeczywistości
Steam Frame
Tyler McVicker
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
TheDoc
Gramowicz
Dzisiaj 22:03

Może i drogo, ale przynajmniej nie ma na to gier

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 21:52

OK... moje zainteresowanie spadło do zera. Nara :P

Ray
Gramowicz
Dzisiaj 21:43

Zdecydowanie za dużo. Obecnie najlepszy na rynku jest chyba Quest 3 za około 2600 zł.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112