Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Setki promocji na platformie Valve

Steam uruchomił kolejną odsłonę cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach ostatniej lipcowej edycji promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Zebraliśmy listę ofert, które wydają się najbardziej warte uwagi.
Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej Steam
- Cronos: The New Dawn – 119,99 zł (-40%)
- Wo Long: Fallen Dynasty – 91,99 zł (-50%)
- Red Dead Redemption – 109,50 zł (-50%)
- Nioh 2 – The Complete Edition – 92,79 zł (-60%)
- FAIRY TAIL – 70,94 zł (-67%)
- HOT WHEELS UNLEASHED – 25,35 zł (-85%)
- Spiritfall – 28,21 zł (-66%)
- Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront – 40,49 zł (-75%)
- LEGO Harry Potter Collection – 25,20 zł (-85%)
- Eastshade – 28,74 zł (-75%)
- Blightbound – 9,19 zł (-90%)
- Academia: School Simulator – 22,99 zł (-75%)
- Phoenix Springs – 25,51 zł (-56%)
- DYNASTY WARRIORS 7: Xtreme Legends Definitive Edition – 21,59 zł (-70%)
- Cooking Simulator – 17,99 zł (-75%)
- The Last Oricru – Final Cut – 6,90 zł (-90%)
Promocje potrwają przez ograniczony czas.
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