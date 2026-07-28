Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Setki promocji na platformie Valve

Valve przecenia gry nawet o 95%.

Steam uruchomił kolejną odsłonę cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach ostatniej lipcowej edycji promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Zebraliśmy listę ofert, które wydają się najbardziej warte uwagi.

Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej Steam

Promocje potrwają przez ograniczony czas.