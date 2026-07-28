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Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Setki promocji na platformie Valve

Mikołaj Berlik
2026/07/28 14:30
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Valve przecenia gry nawet o 95%.

Steam uruchomił kolejną odsłonę cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach ostatniej lipcowej edycji promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Zebraliśmy listę ofert, które wydają się najbardziej warte uwagi.

Steam
Steam

Najciekawsze promocje z Oferty Śródtygodniowej Steam

Promocje potrwają przez ograniczony czas.

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Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112