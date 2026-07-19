Nowa wyprzedaż na Steamie. Ponad 50 gier PC w promocji, ceny startują od 4,59 zł

Na Steamie wystartowała kolejna weekendowa wyprzedaż, dzięki której gracze PC mogą kupić ponad 50 produkcji w wyraźnie obniżonych cenach. Rabaty sięgają nawet 90%, a wśród przecenionych tytułów znalazły się niezależne hity, duże produkcje AAA i wiele więcej.
Najciekawsze oferty z sobotniej wyprzedaży Steam
Poniżej zamieszczamy listę najlepszych promocji.
- Machinarium – 15,99 zł (-80%)
- Dark Hours – 40,79 zł (-40%)
- Happy Game – 11,99 zł (-80%)
- EA SPORTS FC 26 – The World's Game Edition – 77,98 zł (-80%)
- CHUCHEL – 11,99 zł (-80%)
- 20 Minutes Till Dawn – 13,79 zł (-40%)
- Into the Dead: Our Darkest Days – 75,20 zł (-20%)
- The Quinfall – 4,59 zł (-90%)
- Fogpiercer – 44,99 zł (-25%)
- Earthfall – 17,99 zł (-75%)
- Deepening Fire – 10,99 zł (-80%)
- Skybreakers – 10,24 zł (-75%)
- Another Crab's Treasure – 35,99 zł (-60%)
- Samorost 3 – 15,99 zł (-80%)
- Pilgrims – 5,99 zł (-80%)
- Saturnalia – 13,89 zł (-90%)
- Creaks – 11,99 zł (-85%)
- Session: Skate Sim – 35,74 zł (-75%)
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