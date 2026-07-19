Nowa wyprzedaż na Steamie. Ponad 50 gier PC w promocji, ceny startują od 4,59 zł

Na Steamie wystartowała kolejna weekendowa wyprzedaż, dzięki której gracze PC mogą kupić ponad 50 produkcji w wyraźnie obniżonych cenach. Rabaty sięgają nawet 90%, a wśród przecenionych tytułów znalazły się niezależne hity, duże produkcje AAA i wiele więcej.

Najciekawsze oferty z sobotniej wyprzedaży Steam

Poniżej zamieszczamy listę najlepszych promocji.