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Nowa wyprzedaż na Steamie. Ponad 50 gier PC w promocji, ceny startują od 4,59 zł

Mikołaj Berlik
2026/07/19 14:00
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The Quinfall, Another Crab's Treasure, Machinarium i EA SPORTS FC 26 wśród najciekawszych ofert weekendu.

Na Steamie wystartowała kolejna weekendowa wyprzedaż, dzięki której gracze PC mogą kupić ponad 50 produkcji w wyraźnie obniżonych cenach. Rabaty sięgają nawet 90%, a wśród przecenionych tytułów znalazły się niezależne hity, duże produkcje AAA i wiele więcej.

Steam
Steam

Najciekawsze oferty z sobotniej wyprzedaży Steam

Poniżej zamieszczamy listę najlepszych promocji.

GramTV przedstawia:

Wszystkie przeceny są ograniczone czasowo.

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112