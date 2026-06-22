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Prace nad HLX miały przyspieszyć. Czy to Half-Life 3?

Maciej Petryszyn
2026/06/22 20:00
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Jeden, dwa… Jeden, dwa… Jeden, dwa… Jeżeli nie wiecie, co powinno być dalej, to nie pytajcie Valve – oni też nie liczą do trzech.

Chociaż może liczą? Kolejne plotki na temat czegoś, co może być Half-Life 3, rozgrzewają atmosferę.

Half-Life 3
Half-Life 3

HLX czyli Half-Life 3?

Już dawno temu słychać było o projekcie o kodowej nazwie HLX, który dataminerzy odnaleźli w licznych plikach innych gier Valve. Według ich przewidywań, właśnie pod tymi trzema literami kryć ma się Half-Life 3, chociaż oczywiście pewności co do tego nie ma. Tak czy inaczej, chociaż po raz ostatni o HLX usłyszeliśmy dawno temu, wygląda na to, że prace trwają. Tyler McVicker, autor tych rewelacji, wspomina m.in. o powstającej równolegle produkcji nazwanej TF oraz o tym, iż wewnętrzne plany Valve mogły w międzyczasie ulec zmianie m.in. z uwagi na Steam Machine. Teraz jednak wydaje się, iż działania przy rzekomym Half-Life 3 przyspieszyły.

W przygotowanym przez siebie materiale wideo McVicker podsumował:

Nazwa kodowa TF zaczęła pojawiać się w drugiej połowie 2025 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy większość osób spekulowała, że HLX kończy produkcję i że w najbliższej przyszłości szykuje się zapowiedź. Ale potem minął cały czwarty kwartał 2025 roku i choć wydawało się, że wszyscy insiderzy oraz cała społeczność czuli, że zaraz wydarzy się coś wielkiego, nie wydarzyło się absolutnie nic. Zdaje się to wskazywać, że coś zmieniło się wewnętrznie, plany zostały przesunięte.

Wygląda jednak na to, że doszło do opóźnienia i teraz zespół ma więcej czasu. Moje przypuszczenia są takie, że osoby, które chciały pracować nad innymi nowymi projektami, faktycznie wróciły do zespołu HLX i teraz doprowadzają ten projekt do końca, mając dodatkowy czas na rozwój.

GramTV przedstawia:

Nie da się jednak nie odczuć, że samo Valve bawi się na swój sposób z leakerami i dataminerami. Z jednej strony mamy końcówkę 2025 roku, gdy wiele osób było wręcz przekonane, iż HL3 będzie wielkim zaskoczeniem The Game Awards – a nie było. Z drugiej zaś niedawno twórcy serii Half-Life nazwali jedną ze zmiennych w innej grze m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames (pol. Kurczę, ludzie, dlaczego czytacie nazwy naszych zmiennych). Zabawa w kotka i myszkę zatem trwa.

Źródło:https://wccftech.com/valve-half-life-3-hlx-dataminers-source-2-development-ramps-up/

Tagi:

News
Valve
Half-Life
Half-Life 3
pliki gry
nieoficjalne informacje
leaker
leak
dataminerzy
HLX
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112