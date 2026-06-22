Prace nad HLX miały przyspieszyć. Czy to Half-Life 3?

W przygotowanym przez siebie materiale wideo McVicker podsumował:

Nazwa kodowa TF zaczęła pojawiać się w drugiej połowie 2025 roku, mniej więcej w tym samym czasie, gdy większość osób spekulowała, że HLX kończy produkcję i że w najbliższej przyszłości szykuje się zapowiedź. Ale potem minął cały czwarty kwartał 2025 roku i choć wydawało się, że wszyscy insiderzy oraz cała społeczność czuli, że zaraz wydarzy się coś wielkiego, nie wydarzyło się absolutnie nic. Zdaje się to wskazywać, że coś zmieniło się wewnętrznie, plany zostały przesunięte.

Wygląda jednak na to, że doszło do opóźnienia i teraz zespół ma więcej czasu. Moje przypuszczenia są takie, że osoby, które chciały pracować nad innymi nowymi projektami, faktycznie wróciły do zespołu HLX i teraz doprowadzają ten projekt do końca, mając dodatkowy czas na rozwój.