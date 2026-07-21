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Były scenarzysta Valve nie ma litości dla graczy. „Sami wybraliście cyfrową przyszłość”

Jakub Piwoński
2026/07/21 13:30
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W sieci trwa bojkot decyzji Sony dotyczącej rezygnacji z nowych gier na płytach. Chet Faliszek uważa jednak, że winnych należy szukać nie wśród producentów konsol, lecz... samych graczy.

Zapowiedź stopniowego odejścia Sony od wydawania nowych gier na płytach wywołała ogromne kontrowersje. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o bojkot, petycje i krytyka wymierzona w japońskiego producenta. Zupełnie inne zdanie ma jednak Chet Faliszek, były scenarzysta Valve, który pracował przy takich grach jak Half-Life, Portal czy Left 4 Dead.

Koniec gier na płytach
Koniec gier na płytach
grafika wygenerowana przez AI

Scenarzysta Valve jest przekonany, że to konsumenci wybrali taką przyszłość

W opublikowanym na YouTube materiale Faliszek stwierdził, że decyzja Sony jest jedynie konsekwencją zachowań samych graczy.

Wy, konsumenci, dokonaliście wyboru. A waszym wyborem jest cyfrowa dystrybucja.

Były scenarzysta zwrócił uwagę, że fizyczne wydania gier wciąż można kupić w sklepach, jednak większość graczy wybiera wersje cyfrowe. Jako przykład podał dane sieci GameStop, której sprzedaż nowych i używanych gier stanowi obecnie zaledwie 18% całkowitych przychodów firmy.

Faliszek przywołał również najnowszy raport finansowy Sony. Według niego w czwartym kwartale roku fiskalnego 2025 aż 85% sprzedaży oprogramowania na PlayStation odbyło się w formie cyfrowej, a w całym roku udział ten wyniósł 78%. Jego zdaniem trudno mówić o spisku producenta, skoro dane od lat pokazują ten sam kierunek zmian.

Sony nie próbuje nikogo oszukać. Reaguje na to, co kupują gracze. To konsumenci powiedzieli: chcemy kupować gry cyfrowo i chcemy mieć je natychmiast.

GramTV przedstawia:

Faliszek przekonuje również, że protesty przeciwko Sony są spóźnione. Jego zdaniem gracze powinni byli wcześniej sprzeciwiać się popularyzacji cyfrowej dystrybucji, usług abonamentowych oraz odchodzeniu od fizycznych wydań. Skoro jednak przez lata wybierali wygodę zakupów online, producenci konsol dostosowali do tego swoją strategię.

Choć wypowiedź byłego scenarzysty Valve spotkała się z mieszanym odbiorem, wpisuje się w trwającą od kilku tygodni debatę dotyczącą przyszłości fizycznych wydań gier. Dla części graczy rezygnacja z płyt oznacza utratę prawa do odsprzedaży i kolekcjonowania gier, podczas gdy inni uważają, że dominacja cyfrowej dystrybucji była nieunikniona.

Źródło:https://insider-gaming.com/you-made-choice-digital-former-valve-writer-disc-argument/

Tagi:

News
Valve
PlayStation
kontrowersje
cyfrowa dystrybucja
Chet Faliszek
DVD
wypowiedź
płyta
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
5
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:30

Myślę że robi się z tego większą burzę niż jest. Większosć graczy stwierdzi "jest jak jest", może trochę ponarzeka i tyle. Zaadaptują się. Ja wiem że to nie jest dobra postawa, ale w przypadku wolnego rynku zawsze decyduje grupa a nie jednostka, chyba że w specyficznych sytuacjach. Tego czy to "decyzja klienta" czy firm które tak tym klientem sterują... tego się pewnie nigdy nie dowiemy.

Natomiast proszę mi nie mówić że to "wybór" graczy, bo ludzie reagują na produkty jakie się im oferuje. W momencie gdy bardziej korzystne stały się produkty cyfrowe, ze względu na (a jakże!) ceny, to i preferencje graczy się zmieniły. Wiadomo, wydawcom się to bardziej kalkuluje niż "tłoczenie" płyt i cała ta logistyka dostaw. Ale skoro i dostępność i atrakcyjność cenowa gier jest w platformach cyfrowych to gracze tam kupują. Ja sam jeszcze długo kupowałem wersje fizyczne, ale w pewnym momencie stwierdziłem że nie ma to sensu bo nie róznią się one niczym poza kwestią "posiadania" (choć i to już jest raczej umowne). A walka z dostępnością i "pożyczaniem gier" była od zarania dziejów gamingu, choćby takie blokady regionalne, czy przypisywanie gier do kont. Ja tam się jeszcze cieszę że mam tych parę pudełek z dawnych lat którymi sobie ozdobie półkę i myślę że jak ktoś chce budować swoją kolekcje to ma jeszcze taką możliwości (jest też jeszcze przecież cały retro gaming).

Na ale taka chęć zbierania kończy się gdy w grę wkracza ekonomia, a "materialność" też chyba jest czymś co bardziej można traktować trendowo lub pokoleniowo... w tym sensie że moda na "fizyczne" rzeczy raz jest a raz jej nie ma - równie dobrze może wrócić, no chyba że wydawcy nię beda chcieli juz w to iść.

Veruson2
Gramowicz
Dzisiaj 14:28

Kolejny wysryw napuszonego kolesia. Ziew.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:23

Ciekaw jestem, jak i czy w ogóle obecna afera się przełoży na sprzedaż PS6. Na wpływ na sprzedaż GTA raczej nie liczę.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112