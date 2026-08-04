Zaloguj się lub Zarejestruj

Half-Life: Alyx dostało tajemniczą gałąź. Fani znów doszukują się Half-Life 3

Maciej Petryszyn
2026/08/04 19:00
0
0

Na Half-Life 3 czekamy już od ponad dwóch dekad. Na razie bezskutecznie, ale gracze nadal mają nadzieję.

Nadzieję, która co jakiś czas odżywa za sprawą różnych ZNAKÓW. A co może być taki znakiem?

Half-Life 3
Half-Life 3

W poszukiwaniu Half-Life 3

Na dobrą sprawę prawie wszystko. W tym wypadku wskazówki znaleziono w Half-Life: Alyx. Mowa tutaj o pierwszej od 16 lat pełnoprawnej produkcji z uniwersum Gordona Freemana, która na rynek trafiła w 2020 roku. Przygotowano ją jednak z myślą wyłącznie o urządzeniach wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o fabułę, tym razem nie kierowaliśmy poczynaniami legendarnego naukowca z łomem, a tytułowej Alyx, całość ma zaś miejsce jeszcze przed wydarzeniami znanymi z Half-Life 2. Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez graczy i na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie aż 93 na 100.

GramTV przedstawia:

No dobrze, ale jaki to wszystko ma związek z Half-Life 3? Otóż dataminerzy dostrzegli, iż w kodzie gry pojawiła się zupełnie nowa gałąź o nazwie previous_release. W praktyce takie gałęzie na Steamie są po prostu różnymi wersjami tej samej gry – w ten sposób oddziela się np. wersje beta czy recenzenckie od wersji live. W tym wypadku gałąź wydaje się zawierać w pełni stabilną, działającą wersję, którą Valve chce zachować w dotychczasowym kształcie. To może zwiastować znaczące zmiany, tylko pytanie jakie? Możliwe, że są to jakieś techniczne modyfikacje, usprawniające tytuł pod kątem nadchodzących gogli Steam Frame.

Pojawienie się nowego branchu daje jednak nadzieję, iż w zmienionym kodzie pojawią się jakieś poszlaki lub wręcz wskazówki związane z Half-Life 3. Dlaczego? Wszystko z uwagi na historię. Wystarczy przypomnieć sytuację sprzed lat, gdy pozornie niewielkie zmiany w pierwszym Portalu przyczyniły się do przedwczesnego ujawnienia Portala 2. Czy Valve nauczyło się na tamtym błędzie, czy może nowe linijki dodane do Half-Life: Alyx przybliżą nas do trzeciej części opowieści o Gordonie Freemanie?

Źródło:https://www.pcgamesn.com/half-life-alyx/new-branch-update

Tagi:

News
Valve
Half-Life
Half-Life 3
Half-Life: Alyx
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112