Half-Life: Alyx dostało tajemniczą gałąź. Fani znów doszukują się Half-Life 3

Nadzieję, która co jakiś czas odżywa za sprawą różnych ZNAKÓW. A co może być taki znakiem?

W poszukiwaniu Half-Life 3

Na dobrą sprawę prawie wszystko. W tym wypadku wskazówki znaleziono w Half-Life: Alyx. Mowa tutaj o pierwszej od 16 lat pełnoprawnej produkcji z uniwersum Gordona Freemana, która na rynek trafiła w 2020 roku. Przygotowano ją jednak z myślą wyłącznie o urządzeniach wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o fabułę, tym razem nie kierowaliśmy poczynaniami legendarnego naukowca z łomem, a tytułowej Alyx, całość ma zaś miejsce jeszcze przed wydarzeniami znanymi z Half-Life 2. Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez graczy i na Metacriticu może pochwalić się średnią ocen na poziomie aż 93 na 100.