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Weekendowa Wyprzedaż na Steam wystartowała. Pojawiło się wiele nowych ofert

Mikołaj Berlik
2026/07/31 15:00
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Zobaczyliśmy mnóstwo obniżek.

Valve rozpoczęło kolejną odsłonę Oferty Weekendowej na Steam. W ramach najnowszej promocji gracze mogą kupić wybrane gry na PC nawet o 90% taniej. Poniżej znajdziecie pełną listę.

Steam
Steam

Steam – nowa Oferta Weekendowa

Najlepsze okazje:

GramTV przedstawia:

Z promocji możemy skorzystać tylko przez ograniczony czas.

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112