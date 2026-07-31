Weekendowa Wyprzedaż na Steam wystartowała. Pojawiło się wiele nowych ofert

Valve rozpoczęło kolejną odsłonę Oferty Weekendowej na Steam. W ramach najnowszej promocji gracze mogą kupić wybrane gry na PC nawet o 90% taniej. Poniżej znajdziecie pełną listę.
Steam – nowa Oferta Weekendowa
Najlepsze okazje:
- Baldur’s Gate 3 – 174,30 zł (-30%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,25 zł (-75%)
- Little Nightmares III – 84,50 zł (-50%)
- OCTOPATH TRAVELER – 74,94 zł (-70%)
- The Elder Scrolls Online – 19,97 zł (-75%)
- Indiana Jones and the Great Circle – 179,40 zł (-40%)
- JDM: Japanese Drift Master – 47,60 zł (-60%)
- Abyssus – 52,20 zł (-40%)
- DOOM: The Dark Ages – 98,67 zł (-67%)
- Escape Simulator – 29,99 zł (-50%)
- Rust – 59,99 zł (-50%)
- Rift of the NecroDancer – 28,79 zł (-60%)
- Crypt of the NecroDancer – 10,79 zł (-80%)
- Necesse – 29,97 zł (-50%)
- Slay the Princess – The Pristine Cut – 37,95 zł (-44%)
- Thimbleweed Park – 17,99 zł (-75%)
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