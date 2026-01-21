Tak mógłby wyglądać remake Half-Life 2. Artysta zaprezentował grę na Unreal Engine 5

Nie jest to jednak możliwe ze względu na wykorzystywanie przez Valve autorskiego silnika przy swoich produkcjach.

Ubiegłoroczne The Game Awards nie okazało się szczęśliwe dla fanów Half-Life’a i wbrew wielu plotkom Valve nie zapowiedziało oficjalnie trzeciej części. Mimo to gracze nie tracą nadziei i znaleźli nowe poszlaki, które mają potwierdzić, że Half-Life 3 faktycznie istnieje. W oczekiwaniu na wielkie ogłoszenie fani serii mogą spojrzeć na nową pracę Bena Macauleya, artysty środowiskowego, który pracował w takich studiach, jak Infinity Ward, Codemasters oraz Wargamingiem. W świeżym materiale zaprezentował fragment Half-Life 2, przeniesionego na Unreal Engine 5.

Half-Life 2 na Unreal Engine 5

Macauley przygotował nową wersję wprowadzenia na dworcu kolejowym, które rozpoczyna przygodę w City 17. Całość została zrealizowana na silniku Epic Games i od podstaw zbudowana na nowo. Autor nie tylko odtworzył architekturę i przestrzeń znaną z oryginału, ale też stworzył świeże modele, materiały oraz własne detale artystyczne, dbając o to, by zachować ducha pierwowzoru.