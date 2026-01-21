Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak mógłby wyglądać remake Half-Life 2. Artysta zaprezentował grę na Unreal Engine 5

Radosław Krajewski
2026/01/21 12:10
Nie jest to jednak możliwe ze względu na wykorzystywanie przez Valve autorskiego silnika przy swoich produkcjach.

Ubiegłoroczne The Game Awards nie okazało się szczęśliwe dla fanów Half-Life’a i wbrew wielu plotkom Valve nie zapowiedziało oficjalnie trzeciej części. Mimo to gracze nie tracą nadziei i znaleźli nowe poszlaki, które mają potwierdzić, że Half-Life 3 faktycznie istnieje. W oczekiwaniu na wielkie ogłoszenie fani serii mogą spojrzeć na nową pracę Bena Macauleya, artysty środowiskowego, który pracował w takich studiach, jak Infinity Ward, Codemasters oraz Wargamingiem. W świeżym materiale zaprezentował fragment Half-Life 2, przeniesionego na Unreal Engine 5.

Half-Life 2

Half-Life 2 na Unreal Engine 5

Macauley przygotował nową wersję wprowadzenia na dworcu kolejowym, które rozpoczyna przygodę w City 17. Całość została zrealizowana na silniku Epic Games i od podstaw zbudowana na nowo. Autor nie tylko odtworzył architekturę i przestrzeń znaną z oryginału, ale też stworzył świeże modele, materiały oraz własne detale artystyczne, dbając o to, by zachować ducha pierwowzoru.

Efekt końcowy robi bardzo duże wrażenie i pokazuje, jak mógłby wyglądać współczesny remake Half-Life 2 lub nawet oprawa graficzna godna trzeciej części. Nowoczesne oświetlenie, bardziej szczegółowe tekstury i poprawiona głębia sceny idą tu w parze z estetyką dobrze znaną fanom gry z 2004 roku.

GramTV przedstawia:

Warto przy tym zaznaczyć, że projekt powstał wyłącznie do celów portfolio. Autor nie planuje udostępniać mapy graczom, a sama przeróbka obejmuje wyłącznie sekwencję na dworcu, bez pełnej rekonstrukcji City 17. Mimo to trudno nie docenić skali pracy i dbałości o detale.

Dla wielu graczy to kolejny sygnał, jak ogromny potencjał drzemie w marce Half-Life. Oficjalny remake czy remaster wciąż pozostaje w sferze marzeń, a najbliżej takiego doświadczenia ma być projekt Half-Life 2 RTX oparty na technologii RTX Remix. Nadal nie znamy konkretnej daty premiery tego projektu.

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/infinity-ward-and-wargaming-artist-remasters-half-life-2s-trainstation-intro-in-unreal-engine-5/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

