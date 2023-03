Guilty Gear Strive debiutuje na konsolach Xbox. Gra trafiła też do Game Passa

Już w zeszłym tygodniu w sieci pojawiły się poszlaki, że Guilty Gear Strive zadebiutuje dzisiaj – 7 marca – na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S oraz w usłudze Game Pass. Produkcja studia Arc System Works nie została jednak uwzględniona na liście premier tygodnia opublikowanej w piątek przez Microsoft. Na szczęście – jak się okazuje – klienci amerykańskiej firmy mogą już cieszyć się najnowszą odsłoną zapoczątkowanej w 1998 roku serii bijatyk.

Dziś premiera Guilty Gear Strive na Xbox One i Xbox Series X/S, a także w usłudze Game Pass

Guilty Gear Strive jest już bowiem dostępne na Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja studia Arc System Works – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – trafiła również do usługi Game Pass zarówno na PC, jak i konsolach. Abonenci Microsoftu mogą cieszyć się wspomnianym tytułem także za pośrednictwem chmury.



Na koniec przypomnijmy, że Guilty Gear Strive dostępne było do tej pory wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Arc System Works, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Guilty Gear Strive - świst mieczy, a w tle heavy metal.