Xbox Game Pass z kolejną grą na premierę w marcu? Fani bijatyk będą zadowoleni

Dzisiaj na rynku oraz w usłudze Xbox Game Pass zadebiutowało Wo Long: Fallen Dynasty. Wiele wskazuje jednak na to, że w bieżącym miesiącu posiadacze konsol Xbox korzystający ze wspomnianej usługi Microsoftu otrzymają dostęp do jeszcze jednej premierowej produkcji. Mowa tutaj oczywiście Guilty Gear Strive, czyli najnowszej odsłonie zapoczątkowanej w 1998 roku serii bijatyk od studia Arc System Works.

Guilty Gear Strive zadebiutuje w marcu na konsolach Xbox i w usłudze Xbox Game Pass

Microsoft już jakiś czas temu zapowiadał, że Guilty Gear Strive trafi na konsole Xbox One i Xbox Series X/S, a także do usługi Xbox Game Pass. Produkcja do tej pory nie doczekała się dokładnej daty premiery na sprzętach amerykańskiej firmy. Z pomocą przychodzi jednak strona produkcji w Xbox Store.



Z informacji dostępnych na karcie Guilty Gear Strive w cyfrowym sklepie Microsoftu dowiadujemy się bowiem, że produkcja studia Arc System Works zadebiutuje na Xbox One i Xbox Series X/S już 7 marca, czyli w najbliższą środę. Niewykluczone, że w najbliższych godzinach wspomniana data zostanie oficjalnie potwierdzona zarówno przez amerykańską firmę, jak i samych twórców.



Na koniec przypomnijmy, że Guilty Gear Strive dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Arc System Works, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Guilty Gear Strive - świst mieczy, a w tle heavy metal.

